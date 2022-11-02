Вместо решетки – мягкие стены. Что стало с угонщиком самолета «Адлер – Москва» Олегом Васяновичем

Олег Васянович решился на угон самолет спустя несколько часов после выхода из психушки.

В октябре 2008 года житель Сочи под видом террориста-смертника собирался угнать «Боинг». Сам самолет следовал по маршруту «Адлер – Москва». На борту - шесть членов экипажа и 137 пассажиров, среди которых был 33-летний Олег Васянович с жутким планом в голове.

«Посадка в Австрии, иначе взорву самолет»

Едва самолет взмыл в воздух, мужчина достал бумагу и что-то быстро нацарапал на ней. Через три минуты после взлета стюардессы получили сигнал от пассажира с третьего ряда.

- До того, как самолет наберет высоту, ходить по салону нельзя. Я подошла на вызов минут через 15, - рассказывает бортпроводница того злополучного рейса Дарья Владимирова. - Молодой человек в черной куртке с пустым взглядом дал мне записку. В ней было написано: «Я террорист, у меня с собой бомба. Если самолет не полетит в Австрию, я взорву его». Это послание он велел передать командиру экипажа.

Внутри стюардессы все похолодело, но выполнила требования пассажира. Командир корабля подал сигнал бедствия наземным службам. Те, в свою очередь, сказали – «без паники, летите прежним курсом».

- Я поневоле вспомнила, что этот рейс у меня тринадцатый… Но все же продолжали работать, не подавая вида, - признается Даша. - Когда пассажир вновь спросил про записку, я ответила, что передала ее командиру, и он вроде успокоился.

Кружили над столицей, чтобы запутать

Весь рейс стюардессы чувствовали на себе тяжелый взгляд «террориста». Он не вставал с места, не ел и ни с кем не разговаривал, только держал правую руку на груди под курткой, а на коленях сумку. О том, какую спецоперацию придумали оперативные службы, даже не догадывался.

Самолет около 20 минут кружил над Москвой. Таким образом, «террориста» ввели в заблуждение. Он был уверен – курс поменяли, Boeing повернул в сторону Вены.

А тем временем спецслужбы уже ждали посадку лайнера, были готовы и к возможному ЧП. Воздушное судно отправили на боковую полосу, а не на главную. Чтобы в случае, если мужчина решит привести свой план в действие, последствия были минимальны.

Олег Васянович сошел с трапа вместе со всеми пассажирами - едва ступив на землю, он оказался в наручниках.

Васянович сошел с трапа вместе со всеми пассажирами. И как только он ступил на землю, его скрутили сотрудники ФСБ. Никакой бомбы у него не нашли. А большинство пассажиров даже не поняли, что случилось.

Зарубил мать топором

Позднее выяснилось, Олег Васянович ранее был осужден за убийство. В 2002 году в порыве гнева зарубил топором собственную мать. Тогда суд признал его невменяемым. Его направили на принудительное лечение в психбольницу.

Но 24 октября 2008-го врачи записали в больничной карте - больше "не опасен для общества", и отпустили домой. Мужчина после того, как вышел на свободу, на курорте решил не оставаться. Он снял деньги со своего пенсионного счета, где за несколько лет накопилась приличная сумма, и купил билеты до Москвы.

На допросах он все отрицал. Оказавшись на скамье подсудимых, Олег Васянович признался, что действительно угрожал угнать самолет, но вины своей ни в чем плохом не видит. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила – мужчина невменяемый. Эксперты установили, что он страдает «бредовыми идеями преследования».

«Лучше в больницу, чем в тюрьму»

В Австрию же он хотел сбежать из-за того, что ему казалось – за ним следят спецслужбы. После выводов экспертов приговор суда был очевидным. Поскольку у Олега Васяновича шизофрения параноидального типа, он не мог осознавать опасность своих действий. Суд постановил освободить его от уголовной ответственности, но приговорить к принудительному лечению.

- Я не согласен с диагнозом, но лучше в больницу, чем в тюрьму, - вполне здраво рассудил Васинович, услышав решение суда.

Мужчину отправили в психиатрический стационар специального типа с интенсивным наблюдением. По данным kp.ru, в стенах этого учреждения Олег Васянович находится до сих пор.

- Срок пребывания в таких учреждения зависит не от самого преступления, а от вердикта врачей и решения суда. Он может исчисляться десятками лет – «до выздоровления», - объясняет психиатр Михаил Попов. – Бывают случаи, когда из спецлечебницы с интенсивным наблюдением выписывают пациентов. Но сразу «в люди» они не возвращаются. После принудительного лечения в стационарах специализированного типа следует стационар общего типа. И только после этого человека переводят на амбулаторное лечение, то есть выпускают в общество.

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