В Новороссийске состоялось заседание аграрного комитета ЗСК

Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел выездное заседание аграрного комитета регионального парламента. На нем обсудили реализацию краевого закона о развитии виноградарства, а также перспективы винного туризма.

Поддержка отрасли

Юрий Бурлачко отметил, что выращивание и переработка винограда - одна из основных сфер экономики Краснодарского края. Поэтому необходимо проанализировать состояние отрасли и разработать план по ее поддержке.

- Благодаря помощи федерального центра и краевых властей отрасль стабильно развивается. Оказываемая нашим виноградарям господдержка позволила им в 2021 году выполнить план закладки виноградников. В текущем году ее объем увеличился практически на 20 процентов и превысил 730 миллионов рублей. Положительную динамику по финансированию отрасли нам необходимо сохранить и в дальнейшем, - сказал Юрий Бурлачко.

На совещании отметили, что в Краснодарском крае находится более 30% всех виноградников страны, которые занимают порядка 28 тысяч гектаров. Большинство из них растет в Анапо-Таманской зоне.

Для развития отрасли, сказал член Совета Федерации от Краснодарского края Алексей Кондратенко, необходимо законодательно закрепить комплексное освоение виноградопригодных земель - то есть возможность выращивать виноград, тут же его перерабатывать, выпускать вино, а также создавать туристическую инфраструктуру.

Он добавил, что выращивание винограда и его переработка должны быть сосредоточены на землях сельхозназначения. Это обусловлено технологией изготовления винодельческой продукции.

- Совместно с краевым минсельхозом мы подготовили законопроект, позволяющий размещать винодельни и всю сопутствующую инфраструктуру на землях сельхозугодий. При разработке документа мы исходили из того, что при производстве вина очень большое значение для его высокого качества играет время от момента сбора винограда до изготовления из него конечного продукта, - пояснил свою позицию парламентарий.

Законодательная инициатива

Также парламентарии обсудили принятый во время очередной сессии закон, расширяющий временные рамки продажи алкогольной продукции в магазинах. Депутаты отметили, что виноделы ждали его несколько лет.

Снятие временных ограничений положительным образом скажется на развитии отрасли и туристической сфере. В частности, люди, посещающие винодельни и другие объекты энотуризма, смогут купить винодельческую продукцию в любое удобное для них время.

С другой стороны, увеличение времени продажи алкоголя утром и вечером убережет потребителей от покупки некачественной и контрафактной продукции. Столкнувшись с запретом, многие идут в точки, торгующие суррогатом.

Двигатель экономики

Отдельно Юрий Бурлачко коснулся темы развития гаражного виноделия. Он напомнил, что депутаты предыдущего созыва работали над снижением бюрократических барьеров при получении производителем лицензии и права на выпуск, хранение и продажу собственной продукции.

- Данная инициатива была поддержана федеральным центром, и наши гаражисты получили новый импульс к ведению своего бизнеса. Седьмой созыв ЗСК мы начинаем с рассмотрения актуальных вопросов развития энотуризма, поскольку он является одним из двигателей региональной экономики, формирует имиджевую составляющую Кубани. Благодаря ему появляются новые источники дохода, что, соответственно, дает дополнительные возможности для развития территорий, - сообщил Юрий Бурлачко.

По итогам выездного заседания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края контролировать целевое использование бюджетных средств, выделяемых винодельческим хозяйствам на развитие отрасли.

В резолюции также обозначена необходимость органам местного самоуправления популяризовать туристические направления, которые не испытывают серьезных нагрузок от наплыва туристов.

Кроме того, депутатам аграрного комитета ЗСК вместе со специалистами регионального минсельхоза необходимо подготовить дополнительный комплекс мер поддержки производителей.