Компенсация за коммунальные услуги в Краснодарском крае 2022: кому положены, как получить и на какую сумму рассчитывать
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Министерство труда и социального развития Кубани сообщило об изменении правил компенсации за коммуналку. Теперь граждане, которые относятся к льготной категории, возвращают средства по факту расходов без аванса, но с последующим перерасчетом.
Напомним, что новые правила вступили в силу еще 1 сентября. Но спустя два месяца у жителей Кубани еще остались вопросы.
Она полагается льготной категории граждан. С полным списком можно ознакомиться на сайте минтруда и соцразвития Кубани.
Для этого необходимо предоставить данные жилищно-коммунальным организациям, которые начисляют плату, или ГИС ЖКХ, или обратиться напрямую в управление соцзащиты. Например, льготники вправе самостоятельно направить квитанцию. Сделать это можно несколько способами. Например, лично принести платежку в управление, отправить квиток на электронную почту или обычным письмом.
- Сроки предоставления гражданами в УСЗН сведений не регламентированы, они могут подаваться с любой периодичностью, - подчеркнули в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.
Стоит отметить, что отделения соцзащиты предлагают услугу предварительной записи. Она ведется на сайте ведомства. Также узнать свободные окна можно по телефонам горячей линии: 8-800-250-55-03 и 8-800-600-00-00.