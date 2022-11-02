Компенсация за коммунальные услуги в Краснодарском крае 2022: кому положены, как получить и на какую сумму рассчитывать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство труда и социального развития Кубани сообщило об изменении правил компенсации за коммуналку. Теперь граждане, которые относятся к льготной категории, возвращают средства по факту расходов без аванса, но с последующим перерасчетом.

Напомним, что новые правила вступили в силу еще 1 сентября. Но спустя два месяца у жителей Кубани еще остались вопросы.

Кому положена компенсация за коммунальные услуги в Краснодарском крае 2022

Она полагается льготной категории граждан. С полным списком можно ознакомиться на сайте минтруда и соцразвития Кубани.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги в Краснодарском крае 2022

Для этого необходимо предоставить данные жилищно-коммунальным организациям, которые начисляют плату, или ГИС ЖКХ, или обратиться напрямую в управление соцзащиты. Например, льготники вправе самостоятельно направить квитанцию. Сделать это можно несколько способами. Например, лично принести платежку в управление, отправить квиток на электронную почту или обычным письмом.

- Сроки предоставления гражданами в УСЗН сведений не регламентированы, они могут подаваться с любой периодичностью, - подчеркнули в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Стоит отметить, что отделения соцзащиты предлагают услугу предварительной записи. Она ведется на сайте ведомства. Также узнать свободные окна можно по телефонам горячей линии: 8-800-250-55-03 и 8-800-600-00-00.