Здравствуй, море, Новый год. Сколько стоит отметить праздники в Сочи

Желающих встретить Новый год в Сочи как летом в сезон

На курортах Черноморского побережья растет спрос на зимние праздники.

Россияне начали активно бронировать отели в Сочи на время новогодних торжеств загодя. До 31 декабря еще почти два месяца, а гостиничных номеров на горнолыжных курортах почти нет.

Этой зимой сюда, кажется, собралась ехать отмечать Новый год вся страна.

- Мы, конечно, хотим в Сочи. Это наша семейная традиция. Как только встретим дома Новый год, второго января летим на юг, - рассказывает Елена Кириленко Москвы.

И, похоже, такую приятную традицию завели многие жители страны.

- В начале сентября новогодние туры в Сочи бронировали самые предусмотрительные туристы, - говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). - Свободные номера в продаже еще есть.

Кстати

Бронировать лучше заранее

По его словам, большинство туристов все-таки начнут бронировать Новый год на первой неделе ноября. То есть прямо сейчас.

- Места в отелях пока есть. В среднем продано на новогодние праздники 30-50% номерного фонда, - подтверждают управляющие отелей и гостиниц на побережье.

А вот в горах Сочи места, похоже, заканчиваются.

- В горном кластере загрузка отелей близка к максимальной, - сообщают в пресс-службе мэрии Сочи.

По оценке экспертов, опытные горнолыжники, наоборот, стараются избегать заездов в пиковый новогодний период.

Это уникальное место, где можно подняться в купальнике в снежные горы

- Они предпочитают бронировать поездки после 15 января, - отметил вице-президент АТОР. - Тогда и цены ниже, и людей на склонах меньше.

По данным экспертов, спрос на горнолыжные туры в Сочи в этом году увеличились как минимум на 10-15 процентов, в том числе из-за эффекта отложенного спроса. Прошлой зимой в Краснодарском крае действовали жесткие ковидные ограничения. Так что при высоком спросе эксперты не исключают рост стоимости размещения в отелях горного кластера к началу декабря еще на 15-20 процентов.

Почем отдых для народа

Заходя в приложения для бронирования отелей, глаза разбегаются. В прибрежной части Сочи можно найти номера в отелях за 17 тысяч рублей. А есть и такие, за которые придется отдать 2 миллиона рублей за неделю каникул.

На данный момент на даты с 30 декабря по 6 января в скромном гостевом доме у моря остались четыре стандартных номера и три семейных эконом-класса. На выбор предлагается или двуспальная кровать, или две односпальные. За 7 ночей хозяева просят 17 146 рублей.

В семейных номерах находятся три односпальные кровати или двуспальная и односпальная. За такой вариант туристам придется отдать 21 тысячу рублей. Во всех комнатах есть личная ванная, небольшой шкафчик и телевизор. Однако питание в стоимость не включено. Если хочется встретить Новый год без лишней суматохи, то этот вариант явно подойдет.

Но если душа требует шикарного праздника, а кошелек осилит любой каприз, тогда смело можно забронировать номер без оглядки на цену. Пятизвездочный сочинский отель, который выглядит, как настоящий дворец.

Что касается номеров, то по размерам они напоминают полноценные квартиры. Стоимость такого номера за 7 ночей на одного человека начинается от 546 тысяч рублей.

В гостиницах экстра-класса встретят соответственно

Увы, в горном кластере тяжело найти дешевые варианты на время новогодних праздников. Семь ночей с 30 декабря по 6 января туристу обойдутся в 60 тысяч рублей. А если вам захочется завтракать в отеле, то придется доплатить 5 тысяч рублей.

Стоимость стандартного номера на одного человека в отеле, отдаленно напоминающем сказочный Хогвартс, с 30 декабря по 6 ноября составляет 294 тысячи рублей. На сегодняшний день остался только один доступный вариант.

Впрочем, если денег нет, но в Сочи очень хочется, то и на это есть ответ отельеров. В Лазаревском районе можно найти вполне бюджетный вариант от 820 рублей за сутки на новогодние праздники.

Как забронировать отель, что посмотреть и где вкусно поесть в нашем проекте "Отдых в России".