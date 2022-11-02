Многодетный отец из Геленджика отправился добровольцем на передовую, несмотря на инвалидность

Виталий Павловский на территории, где идет спецоперация.

39-летний Виталий Павловский родом из Санкт-Петербурга. Но уже не один год вместе с семьей живет в Геленджике. По профессии он юрист. Мужчина мог бы остаться в стороне от спецоперации, спокойно работать, растить сына и дочек - ведь он многодетный отец. Но Виталий сам отказался от мирной жизни. И пошел добровольцем на передовую – под пули снайперов и снаряды врага.

Инвалидность не приговор

С первых дней объявления о начале спецоперации Виталий обивал пороги военных ведомств. Попасть в ряды защитников ему не удавалось пять месяцев - везде получал отказ.

Дело в том, что Виталий уже 20 лет имеет инвалидность - у него нет части левой руки. Вот только сам мужчина не чувствует никаких ограничений.

Виталий - чемпион по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

- Таких, как я, относят к категории людей "не пригоден", потому считаюсь не военнообязанным. В нулевые произошла в моей жизни беда, вспоминать былое не хочу, но скажу коротко - пострадал за справедливость, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Виталий Павловский. - Тогда мне ампутировали часть руки, повредили селезенку, была сломана челюсть. В итоге - инвалидность. В жизни я делаю все то, что и раньше. Например, активно занимаюсь спортом. И это не любительский уровень. Я - чемпион по пауэрлифтингу и бодибилдингу, также увлекаюсь тайским боксом.

По профессии Виталий - юрист.

Ушел на фронт по зову сердца

Отправиться на передовую Виталию удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он был создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения ДНР.

- На сборах в Ростове пообещал не подвести и сделать все, что от меня зависит. Надеюсь, оправдал ожидания руководства, - Виталий Павловский. - Боевого опыта у меня не было, но научился всему быстро, спасибо товарищам. Освоил все виды стрелкового оружия, "подружился" с техникой - могу управлять и БТР, и "Уралом".

Мужчина достаточно быстро освоил оружие и военную технику.

Мужчина уверен - было бы желание, поднатореть может каждый.

В зоне СВО Виталий Павловский пробыл все лето. Служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на Херсонском направлении. Все это время дома его ждала семья.

"Как можно радоваться, когда Родина в опасности"

За Виталия переживали супруга Виктория и трое детей: девятилетняя Забава, восьмилетний Буян и шестилетняя Лада.

- Младшая пошла в первый класс в этом году. К сожалению, из-за того, что был в командировке, пропустил это событие, - продолжает мужчина. - Но семья с пониманием относится. Конечно, переживали. Но в то же время прекрасно знают, что я не смог бы сидеть и просто наблюдать со стороны. Я такой человек, для меня важно помочь стране, встать на защиту. Тем более что это в моих силах. Как можно радоваться, когда Родина в опасности?

За Виталия переживали супруга Виктория и трое детей: девятилетняя Забава, восьмилетний Буян и шестилетняя Лада.

При выполнении боевого задания батальон «Гром», состоящий из 415 человек, попал под ракетный обстрел. Националисты разгромили штаб, где базировались наши бойцы. Тогда спастись удалось лишь 150 бойцам. Виталий получил травму.

- Да, задело меня слегка... - говорит Виталий. - Осколок в спину попал. Но ранение не серьезное, я даже от госпитализации отказался. Мне прям там, на поле, оказали помощь. Некоторым ребятам сильнее досталось, так что точно не мне отлеживаться на больничной койке нужно было.

Виталий после возвращения с СВО.

Сейчас мужчина восстанавливается дома. Но уверенно заявляет - готов снова отправиться в зону боевых действий, когда начнет собираться их батальон «Гром».

- Если позвонят сегодня, готов уже завтра утром выезжать. Жду приказа командира! - заявляет Виталий.