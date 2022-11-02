В Краснодаре осудили автоподставщиков, похитивших у страховых компаний более 1,1 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре осудили автоподставщиков, похитивших у страховых компании более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Группой, которая «зарабатывала» на подставных ДТП, руководил 33-летний краснодарец. В мошеннический план он привлек еще пятерых знакомых.

Больше года – с января 2019-го по март 2020-го – участники группировки подбирали битые элитные иномарки и редкие модели автомобилей. Выезжая на машинах, они якобы попадали в аварию. Для этого водители, уступая дорогу, помогали другим машинам перестроиться или объехать препятствие. Но не до конца. Во время того как другие водители завершали маневр, мошенники специально создавали ДТП.

Все решалось по закону – на место вызывали сотрудников ГИБДД, составляли административные протоколы, чтобы потом получить компенсацию за поврежденный автомобиль. Но перед тем как подавать документы в страховые компании, мошенники подделывали в бумагах информацию о повреждениях машин.

- В ряде случаев они изменяли сведения о фактически полученных автомобилями повреждениях, самостоятельно завышая их путем фальсификации материалов дел об административных правонарушениях, после чего обращались в страховые компании и суды Краснодара с требованиями о возмещении ущерба, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

На подставных ДТП им удалось «заработать» и похитить у страховщиков более 1,1 миллиона рублей. Еще 2,5 миллиона рублей удалось сберечь самим страховым компаниям. Они вовремя заметили нечистое в аналогичных случаях аварий.

Всем шести автоподставщикам уже вынесли приговор. Так, 33-летнего организатора и его ближайшего подельника отправили в исправительную колонию общего режима на 5 лет и 3,5 года соответственно.

Остальным четверым соучастникам назначили от 1 до 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 до 2 лет.

- Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.