Советовал, но не учил. Экс-игрок «Краснодар» развеял миф о Сергее Галицком как о тренере

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сергей Галицкий – известный российский бизнесмен. Свое состояние он сколотил на сети розничных магазинов. Но никогда не забывал о хобби – футболе.

По слухам, в детстве Сергей Галицкий занимался футболом. Он мечтал о профессиональной карьере, строил планы на будущее. Но понял, что лучше податься в бизнес. И оставил спорт.

Вспомнил о хобби бизнесмен в 2008-м. Тогда он создал ФК «Краснодар». За 14 лет «быки» прошли путь от середняка Второй лиги до гранда российского футбола. Они брали медали чемпионата страны, выступали в еврокубках.

Ходили даже слухи, что бизнесмен не только владеет клубом, но и тренирует основную команду. Якобы он доносит идеи через тренера. Правда, Сергей Галицкий эту информацию опровергал. То же делали и тренеры.

Теперь пришла очередь игроков. Андрей Синицын провел в «Краснодаре» треть карьеры. Он пришел, когда «быки» только вышли в премьер-лигу, ушел – когда они выходили в финал Кубка России и брали медали чемпионата.

Этим летом Андрей Синицын ушел из футбола и подался в бизнес. Но не забыл о Сергее Галицком.

- Он старался все дискуссии и полемики подкреплять фактами, статьями. Это не всегда во вратарской ситуации можно применить. Но есть исследования, на которые он опирался, и поэтому Сергей Николаевич этим оперировал. Но чтобы он учил вратарей, говорил, как делать, такого не было. Советы, возможно, были, чтобы мы попробовали что-то. У нас была дискуссия по поводу пенальти: стоит ли гадать или реагировать по удару. Наверное, единственное, что я мог бы вспомнить, – рассказал Синицын в интервью Metaratings.

По словам экс-игрока «Краснодара», бизнесмен настаивал, что вратарям не нужно гадать. Они должны стоять по удару.

- Тогда в команде был Андрей Тихонов. И он бил мне пенальти на реакцию. Это реально тяжело. Здесь должны сойтись несколько факторов. Чтобы удар был несильным и удобным для вратаря, мяч шел на комфортной высоте. Еще важно, чтобы ты ждал его. Чтобы удар был средним или слабее обычного. Но если мяч пойдет в угол или под штангу, то поймать его почти нереально. Мы проверяли это, проводили лабораторную работу, – заключил Андрей Синицын.