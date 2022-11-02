«Сочи» уволил главного тренера, но президент клуба об этом не знает. Как так вышло

Фото: пресс-служба ФК Сочи Вадим Гаранин слева

Вадим Гаранин – одна из самых загадочных фигур в российской премьер-лиги. Официально он числится помощником тренера «Сочи», по факту – рулит командой.

Пока Александр Точилин выступает на пресс-конференциях, Гаранин – перед игроками. Он дает установки, носится по технической зоне и ничем не отличается от главного тренера. Но из-за отсутствия необходимой лицензии не может им считаться.

Напомним, что Гаранин принял «барсов» прошлым летом – после ухода Владимира Федотова. Последний уехал на повышение в Москву – в ЦСКА. Вместе с собой увез и штаб. Так «Сочи» остался без тренера. Но нашел выход – в Красноярске. Он выписал штаб «Енисея». Им последние полгода рулил Гаранин.

Отметим, что в прошлом сезоне «львы» стали пятыми в ФНЛ (второй по силе лиге России). Всю весну она билась за выход в РПЛ, но провалили концовку сезона: вылетели из Кубка России и проиграли конкурентам в чемпионате.

Добавим, что прошлый сезон стал самым успешным в истории «Сочи». Они взяли «серебро» чемпионата России и лишилась тренера и игрока.

Спасти ситуацию должен был Гаранин. Но у него не вышло. После 15 туров «барсы» обосновались на девятом месте в РПЛ и вылетели из Кубка России. На неделе они сыграли вничью с «Уралом» (2:2) в чемпионате. А спустя три дня СМИ заявили, что Гаранина уволили.

- Старший тренер «Сочи» уволен со своего поста. Это решение приняло руководство клуба, – сообщил портал «Чемпионат.ком».

Правда, ни команда, ни тренер эту информацию никак не комментировали. Но неожиданно высказался президент клуба.

- Я никого не увольнял, – сказал Борис Ротенберг.

Сохранил ли Вадим Гаранин свой пост, пока непонятно. Официально, если верить сайтам клуба и РПЛ, он остается старшим тренером «Сочи».