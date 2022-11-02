Витрувианский человек и бык из музейного дворика в Краснодаре поедут в Алушту

Витрувианский человек из шайб. Фото: пресс-служба музея имени Коваленко.

Работы краснодарцев из арт-группы Stenaclub сейчас можно увидеть в музейной дворике художественного музея имени Федора Коваленко по улице Красной, 11, а совсем скоро они отправятся в Крым: их установят в Алуште в крупнейшем арт-парке вместе с работами других известных современных художников.

– Наше сотрудничество с арт-группой Stenaclub началось с «Ночи музеев» в этом году: тогда художники собирали моллюска-наутилуса из бочек и акулу из клавиатур для компьютеров, – рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском художественном музее имени Коваленко. – Сейчас в нашем музейном дворике экспонируется три их скульптуры.

Металлический бык поедет в Алушту. Фото: соцсети Stenaclub.

Металлический бык из металлолома по мотивам скульптуры на Уолл-стрит в Нью-Йорке продолжил цикл работ художников, представленный на фестивале «Вечное искусство» на Байкале. Его участники делают свои арт-объекты из мусора, собранного на берегах крупнейшего в мире пресноводного озера. Здесь же можно увидеть фигуру витрувианского человека из шайб по мотивам знаменитого рисунка Леонардо да Винчи, демонстрирующего идеальные пропорции человеческого тела, и скульптуру ребенка в VR-очках.

Бык выглядит на фоне Пушкинской площади. Фото: соцсети Stenaclub.

– Наши скульптуры в стиле трэш-арт мы создаем командой из трех человек из материалов, которые обычно оказываются в мусоре. Тот же витрувианский человек сварен из 50 килограмм металлических шайб, а бык – из обрезков металла, – говорит один из основателей Stenaclub Павел Бибишев. – Эти объекты созданы в нашей мастерской скульптуры PicNoPic по заказу для лэнд-арт парка в Алуште и скоро отправятся туда.

Ребенок, увязший в виртуальной жизни. Фото: соцсети Stenaclub.

Металлический бык, витрувианский человек и карапуз в очках виртуальной реальности – лишь часть работ, которые краснодарцы создают для арт-парка в Крыму на территории люксового отеля, принадлежащего бизнесмену и филантропу Александру Лебедеву. Там на площади в несколько гектаров уже установлены работы более чем 50 современных художников.

Среди них – Николай Полисский, Анна Желудь, Айдан Салахова и Василий Клюкин. Свои объекты для парка в Алуште краснодарцы перед отправкой в Крым также планируют показать горожанам.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще делали художники?

Художники из Stenaclub – авторы граффити с героями специальной военной операции Андреем Бурлаковым и Андреем Суховецким на одной из многоэтажек и на здании гимназии № 25 в Краснодаре, мурала с героями фильма «Кубанские казаки» в Курганинске на здании кинотеатра «Победа» и других работ.