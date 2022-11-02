Легенда ФК «Краснодар» заявил, что Матвей Сафонов обязан заиграть в топ-чемпионате

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Матвею Сафонову всего 23-и, а он уже основной вратарь сборной России. Еще три года назад о воспитаннике академии «быков» знали единицы.

Он зажигал в молодежке, но не получал шанса в основном составе. Хотя стабильно гостил на главной арене – на скамейке запасных, пока на поле зажигали другие – Станислав Крицюк и Андрей Синицын.

Но весной 2019-го оба выпали из-за травмы. А Матвей использовал свой шанс и не дал его другим.

- Он так использовал шанс, что не было никаких вопросов. С первой игры Матвей показывал феноменальный футбол. А что мне надо было делать, подходить к тренеру и говорить: «Дайте я буду играть?» Человек воспользовался шансом и не давал даже намека на то, чтобы его поменяли, – признавал Синицын в интервью Metaratings.

Причем последний контракт с «Краснодаром» Матвей подписывал, не глядя. Просто поставил подпись под соглашением до лета 2022 года.

- Я бы желал ему уехать за границу в любую из топ-5 лиг. Я не вижу причин, по которым он мог бы там не заиграть. Я видел его и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. У него есть все: уверенность, опыт. Осталось только добавить желание и возможность уехать. Вернуться он всегда успеет. Я думаю, надо пробовать. Чем больше наших молодых ребят будут играть за границей, тем лучше для нашего футбола, – добавил Синицын.

Причем Андрей убежден, что в России Сафонов будет играть только за один клуб – «Краснодар». Хотя слухи не раз отправляли Матвея в Санкт-Петербург – «Зенит».

- За титулами в «Зенит»? Может быть. Но вопрос в цене и желании Матвея. Я бы хотел, чтобы он, если и переходил куда-то, то только за границу. У него заложена правильная ментальность. Он правильно реагирует на промахи, настраивается. У него сильные вратарские качества, навыки. Главное – чтобы его обходили стороной повреждения. За ним будущее вратарской линии, – заключил Андрей Синицын.