Вся Россия 4 ноября будет праздновать День народного единства.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вся Россия 4 ноября будет праздновать День народного единства. В Сочи в честь праздника подготовили обширную программу различный мероприятий. По традиции, празднование начнется в 09:00 часов с торжественной церемонии поднятия Флага Российской Федерации на площадях во всех районах Сочи.
Сразу после церемонии на площади Южного мола будут проходить патриотические творческие и спортивные акции. В рамках флешмоба «Мы вместе!» волонтеры начнут раздавать ленточки с российским триколором. В 12:00 часов дня стартует фестиваль национальных культур «Этно-Сочи».
К слову, на площади Южного мола продолжит работать фотовыставка с Героями СВО. Экспозицию можно будет посмотреть до конца ноября.
- Десятки культурных, образовательных и спортивных мероприятий будут носить патриотический характер. Горожане и гости курорта смогут ознакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих на территории многонационального Сочи, - рассказала заместитель мэра Сочи Галина Москалева.
Куда сходить на День народного единства в Сочи 4 ноября 2022
В сквере на улице Навагинской в День народного единства откроется выставка декоративно-прикладного искусства народов России. Экспозиция будет открыта до 6 ноября.
В Центральном районе Сочи 4 и 5 ноября состоится традиционный массовый марафон. В забеге может участвовать любой желающий. Однако подать заявку необходимо заранее.
Праздник затронет каждый район Сочи. В музеях, библиотеках и сельских Домах культуры пройдут концерты национальных коллективов творчества, тематические выставки «Мы разные – мы вместе!».
Что посмотреть на День народного единства в Сочи 4 ноября 2022
На площади у Зимнего театра в 14:00 часов выступит оркестр народных инструментов. А вечером на медиаэкранах появятся мультимедийные и голографические иконы.
Кстати, все фасады зданий украсят флагами России. А когда стемнеет, включится световая подсветка на городской телебашне.
Под конец празднования Дня народного единства в Сочи 4 ноября 2022 пройдет акция «Ночь Искусств».