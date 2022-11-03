Вся Россия 4 ноября будет праздновать День народного единства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вся Россия 4 ноября будет праздновать День народного единства. В Сочи в честь праздника подготовили обширную программу различный мероприятий. По традиции, празднование начнется в 09:00 часов с торжественной церемонии поднятия Флага Российской Федерации на площадях во всех районах Сочи.

Сразу после церемонии на площади Южного мола будут проходить патриотические творческие и спортивные акции. В рамках флешмоба «Мы вместе!» волонтеры начнут раздавать ленточки с российским триколором. В 12:00 часов дня стартует фестиваль национальных культур «Этно-Сочи».

К слову, на площади Южного мола продолжит работать фотовыставка с Героями СВО. Экспозицию можно будет посмотреть до конца ноября.

- Десятки культурных, образовательных и спортивных мероприятий будут носить патриотический характер. Горожане и гости курорта смогут ознакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих на территории многонационального Сочи, - рассказала заместитель мэра Сочи Галина Москалева.

Полная программа мероприятий на День народного единства в Сочи 4 ноября 2022

Куда сходить на День народного единства в Сочи 4 ноября 2022

В сквере на улице Навагинской в День народного единства откроется выставка декоративно-прикладного искусства народов России. Экспозиция будет открыта до 6 ноября.

В Центральном районе Сочи 4 и 5 ноября состоится традиционный массовый марафон. В забеге может участвовать любой желающий. Однако подать заявку необходимо заранее.

Праздник затронет каждый район Сочи. В музеях, библиотеках и сельских Домах культуры пройдут концерты национальных коллективов творчества, тематические выставки «Мы разные – мы вместе!».

Что посмотреть на День народного единства в Сочи 4 ноября 2022

На площади у Зимнего театра в 14:00 часов выступит оркестр народных инструментов. А вечером на медиаэкранах появятся мультимедийные и голографические иконы.

Кстати, все фасады зданий украсят флагами России. А когда стемнеет, включится световая подсветка на городской телебашне.

Под конец празднования Дня народного единства в Сочи 4 ноября 2022 пройдет акция «Ночь Искусств».