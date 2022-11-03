В горах Сочи спасатели несколько часов искали заблудившегося 75-летнего грибника

Спасатели обнаружили заблудившегося уже обессилевшего. Фото: ЮРПСО МЧС

В Сочи 2 ноября около 21:00 часов местная жительница обратилась за помощью к спасателям. По словам женщины, она отправилась в лес за грибами вместе со своим знакомым из Ростовской области. Однако в какой-то момент она обернулась и поняла, что 75-летнего мужчины рядом с ней нет.

- Грибник отстал от своей спутницы и потерял обратную дорогу. Сначала женщина пыталась искать его сама, потом вернулась в поселок и попросила помощи соседей, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Местные жители долгое время пытались самостоятельно найти мужчину. Однако все попытки не увенчались успехом. Тогда они приняли решение обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники Лазаревского подразделения нашли мужчину в верховье реки Осохой. Грибник рассказал, что хотел спуститься вниз по руслу реки. Однако путь ему перегородил завал веток, и он не смог преодолеть преграду. Потом грибник пытался выбраться вверх по крутому склону, но ничего не получилось.

- Житель Ростова ранее никогда не бывал в подобной местности. В связи с этим он не знал, как правильно передвигаться. В итоге мужчина решил остановиться и уже начал готовиться к ночевке, когда его нашли, - добавили в ЮРПСО.

Спасатели обнаружили заблудившегося уже обессилевшего, поэтому потребовалось несколько часов, чтоб сопроводить его к поселку. К слову, 75-летний мужчина отказался от медицинской помощи. Сейчас он чувствует себя хорошо.

КСТАТИ

Спасатели за одну ночь искали четверых грибников. Помимо 75-летнего мужчины, в лесу Крымского района в окрестностях хутора Школьный не могли самостоятельно найти выход мужчина и две женщины.

Три грибника заблудились 2 ноября около 17:40 часов. Спасатели, прибыв на место, приступили к поисковым работам по полученным координатам. Поздно вечером потерявшиеся жители Темрюкского района на были найдены в лесу и сопровождены к их автомобилю, К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.