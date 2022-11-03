В Сочи в дендропарке зацвели редкие растения

Горная камелия цветет в Адлере. Фото: парк «Южные культуры».

В дендропарке «Южные культуры» посетители и блогеры открыли сезон осенних фотосессий: сейчас на территории ботанического сада, одетого в золотой наряд, началось зимнее цветение растений.

Сразу два времени года можно наблюдать в ноябре в ботаническом саду. Если зайти в аллею лириодендронов, могучих вековых тюльпанных деревьев, там царит настоящая осень. Но свой золотой наряд тюльпанные деревья начнут сбрасывать совсем скоро.

Аромат маслины душистой разливается на сотни метров. Фото: парк «Южные культуры».

Вечнозеленые растения парка у посетителей создают ощущение лета, если бы не осенние температуры. Куртины хвойников, эвкалиптов и бамбука, несмотря на близость зимы, зеленеют.

Одновременно в дендропарке начался период зимнего цветения деревьев и кустарников. Для горной камелии первые прохладные деньки – сигнал к тому, что пора распускать бутоны. Белые, розовые, лиловые: этот кустарник будет цвести до конца зимы.

Зацвел и османтус, он же – маслина душистая. Всего одного цветущего дерева достаточно, чтобы на сотни метров по парку разлился сладкий аромат. Цветки османтуса используют в парфюмерии, ароматерапии и в качестве добавки к знаменитым мацестинским чаям. Цвести османтус будет до декабря.

Зимнее цветение в ботаническом саду продлится до декабря. Фото: парк «Южные культуры».

– На смену османтусу приходит еще один обладатель шикарного аромата – зимоцвет. Цветы на нем появляются сразу, как только растение сбрасывает листья, – рассказали «КП» - Кубань» в парке. – Розовые цветы имеют причудливое строение и окраску: цвет переходит из более темного оттенка в светлый. Несмотря на то, что цветет зимоцвет только зимой, растение это не выдерживает низких температур и вне оранжерей встретить этот кустарник можно только на юге Кубани.

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