В Общественной палате Кубани прокомментировали отмену массовых новогодних гуляний и фейерверков

В Краснодарском крае отменили массовые новогодние гулянья и фейерверки Фото: krd.ru

В Общественной палате Кубани прокомментировали отмену в регионе массовых новогодних гуляний и фейерверков. Как отметила председатель Любовь Попова, такое решение правильно и с моральной, и материальной точек зрения.

- Как таковой отмены новогодних праздников нет. Дети Кубани получат новогоднее чудо, детские мероприятия пройдут в полном объеме. Муниципалитеты используют для украшения общественных пространств имеющиеся декоративные элементы. Сегодня как никогда важно разумное и бережное расходование бюджетов. Думаю, что жители Кубани разделяют эту точку зрения, - отметила Любовь Попова.

Положительно к такому решению отнесся и президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани Сергей Петухов. По его словам, спецоперация показывает людям, что на самом деле важно.

- Новый год – это праздник души, а не всей той мишуры. Важно не отчаиваться, а надеяться, быть рядом с близкими, позвонить им лишний раз, если вы на расстоянии. Сэкономить на салютах, обновленной иллюминации и направить несколько миллионов для поддержки наших ребят - это тоже важно, - сказал Сергей Петухов.

Президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани отметил, что среди жителей региона вряд ли найдутся те, кто будет против отмены массовых празднований.

- А дух праздника всегда исходит от самих людей, - подытожил Сергей Петухов.

Напомним, массовые новогодние гулянья и фейерверки в Краснодарском крае отменили по поручению губернатора Вениамин Кондратьева. Во всех городах и районах региона не будут устраивать праздничных мероприятий в новогоднюю ночь.

Известно, что улицы традиционно украсят тематическими декорациями и световыми конструкциями, но прошлогодними. Закупать новые элементы, как и искусственные ели, на Кубани не планируют. В парках, скверах, на площадях и в торговых центрах установят и украсят новогодние деревья, которые приобретали ранее.

Праздничные программы и представления традиционно проведут для самых юных жителей.

- Особое внимание уделят организации утренников для детей мобилизованных жителей края, - отметили в пресс-службе региональной администрации.