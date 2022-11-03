В Анапе землетрясения происходят порядка 100-130 раз в год

Фото: Андрей Маковозов

Северо-Западный Кавказ, а, следовательно, и определенная часть территории Краснодарского края наряду с Камчаткой, Байкалом, островом Сахалин, относится к наиболее сейсмически опасным регионам России. Землетрясения здесь происходят чаще всего.

- Наибольшая сейсмическая активность фиксируется на Черноморском побережье, это зона возможных 8-9 балльных землетрясений по шкале MSK-64, но по количеству и силе проявлений они распределяются здесь по-разному. Равнинная территория края в среднем характеризуется зоной развития возможных 7-балльных землетрясений. Все сейсмические события приурочены к системам глубинных тектонических разломов, которые располагаются на стыке Черноморской впадины и гор Кавказа, Кавказа и равнинной части Краснодарского края. Всего на территории края фиксируется порядка двух десятков сейсмогенерирующих тектонических разломов земной коры, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского госуниверситета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Татьяна Любимова.

Оказывается, в Краснодарском крае есть две наиболее сейсмоактивные зоны – Анапская и Сочинская.

- Исходя из исторических фактов и базируясь на геологических критериях сейсмичности Сочинская зона относится к зоне в 9-10 баллов, Анапская же - к 8-9-балльной. При этом Анапская зона отличалась землетрясениями повышенной балльности в отдаленном геологическом прошлом, что фиксируется исследователями в палеосейсмодислокациях, например, на побережье в районе озера Абрау и полуострова Утриш. Однако большинство регистрирующихся ныне землетрясений в обеих зонах относятся к слабым - 2-3 балла, редко 4-5. В настоящий момент в Анапе сейсмическая активность больше, так как землетрясения здесь случаются чаще, порядка 100-130 раз в год, в Сочи – 25-30. И в той и в другой зонах преобладают эпицентры, расположенные в акватории моря, - добавила Любимова.

Статистика показывает, что наибольшее количество подземных толчков в Анапской зоне случается с августа по октябрь. Хотя бывали и годы исключения, когда наибольшая активность приходилась на июль. В Сочи чаще сейсмические события происходят в январе-феврале, но, опять же, есть периоды, когда активность приходилась на конец лета.

Содрогания земли происходят по 30 раз в год и в других частях Краснодарского края: на Тамани, в равнинной части, в том числе в Краснодаре, Лабинске. Но население их не ощущает, и никакого ущерба они не наносят.

Ученые говорят, что бояться частых землетрясений с низким энергетическим коэффициентом не стоит. Таким образом земная кора сбрасывает накопившуюся энергию. Хуже, если этого не происходит по каким-то причинам, тогда накопившаяся энергия может разом выплеснуться в виде землетрясений высокой балльности. Но надо отметить, что за истекшие 200 лет на Черноморском побережье всего было зафиксировано порядка 10 землетрясений силой в 7 баллов.

- Наиболее часто сейсмические события в море ассоциируются с таким явлением, как цунами. Да, происходящие в акватории Черного моря события могут вызвать явления на подобие цунами. Но обычно такие явления вызывают землетрясения больше 7 баллов, а они случаются в среднем раз в 10-15 лет. Кроме этого, цунами характерны для открытых водоемов, окраин океанов, а районы внутренних морей или моря с бухтовым типом берега менее опасны. Известен случай в Крыму, когда волна высотой около 1 метра захлестнула берег после Ялтинского землетрясения в 1927 году. По расчетам специалистов, распределение максимальных высот волн вдоль российского побережья от Новороссийска до Сочи показывает, что южнее Анапы она составит 1,6 метра, южнее Геленджика 1,2 метра, также высота в 1,4 метра прогнозируется в районе Сочи. Конечно, эти оценки приблизительные, они требуют учета многих данных, полученных при исследованиях уже прошедших сейсмических событий. Говорить о катастрофических последствиях, наверное, не стоит, но и недоучитывать такую вероятность нельзя, - отмечает кандидат геолого-минералогических наук.

В идеале ученые стремятся по аналогии с метеорологией научиться прогнозировать «сейсмический климат» и «сейсмическую погоду» в том или ином регионе. Только если в метеорологии климат – это погода за 50 лет, то в сейсмологии это десятилетия-столетия.

- Для долгосрочных прогнозов мы пользуемся так называемыми картами общего сейсмического районирования, которые имеются на всю страну и на Краснодарский край в том числе. Эти карты построены на основании зафиксированных на памяти человечества сейсмических событиях и оконтуривают территории с разной интенсивностью землетрясений в баллах и вероятностью их наступления. Краткосрочный прогноз, охватывающий часы и сутки, пока вызывает затруднения, поскольку для того, чтобы спрогнозировать место, время и силу сейсмического события, необходимо иметь длительный ряд наблюдений за их предвестниками. Так, на территории Краснодарского края с конца 80-х годов 20 века и до 2011 года существовала собственная сеть режимных наблюдений, базирующаяся на наблюдениях в скважинах за уровнем подземных вод, их температурой и электропроводностью. Сначала это были ежедневные измерения, а затем они уже велись в автоматическом режиме ежеминутно. Дело в том, что еще древними замечено, что перед землетрясением уровень воды в колодцах и скважинах поднимается, температура воды – повышается. Но, сложность до сих пор заключается в том, что определить, через сколько после подъема уровня воды наступит сейсмическое событие, – практически нельзя, - пояснила Любимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые: за 20 лет Азовское море может разрушить несколько сотен гектаров Краснодарского края

Абразия азовских берегов может нанести региону ущерб в 608 млн рублей (читайте далее)

Заморские обитатели. Ученые сообщают о резкой смене живой природы в Черном и Азовском морях

Критическую соленость и смену доминирующих промысловых рыб зафиксировали в Черном и Азовском морях (читайте далее)