Оперативные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Темрюкском районе Кубани желтый уровень террористической опасности продлили до 18 ноября. Такое распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Так, оперативные спасательные службы района, медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усиливают патрули и досматривают машины.

В особом режиме продолжат работу оперативные службы, проверяющие социальные учреждения и объекты инфраструктуры. Усиленно контролируется и соблюдение миграционного законодательства.

Напомним, желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Кубани ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Подрыв грузовика повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. На самом мосту обрушились две полосы автомобильного полотна.

Позже губернатор Кубани подписал распоряжение ввести особый режим в муниципалитете. Меры безопасности в Темрюкском районе усилили по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.