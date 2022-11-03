Николай Панин: «Новым пляжем Тимашевска мы обязаны и жителям, и губернатору»

В городе состоялось открытие благоустроенного городского пляжа. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

В Тимашевске состоялось открытие городского пляжа, который был реконструирован по нацпроекту «Жилье и городская среда». На площади более 15 тысяч квадратных метров появились тротуары, детская и спортивная площадки, тренажерная зона, пристань и ротонда с подсветкой. На территории высадили подросшие клены, красные дубы и буки.

Для удобства горожан установили лавочки, кабинки для переодевания, мусорные урны, туалет. А для безопасности – медицинский и спасательный пункты.

– Этот проект был народной стройкой. Никто не верил, что наш пляж может так преобразиться. Там, где раньше были заросли камыша, теперь пристань, где рос бурьян, стоят комфортные зоны для занятия спортом. Сейчас здесь можно проводить и выездные регистрации браков, и фотосессии. И самое главное, что за процессом строительства наблюдали жители, облик пляжа менялся на их глазах. Ведь благодаря нашим гражданам, которые участвовали в голосовании, стала возможна реализация проекта, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

По словам главы города, финансирование осуществлялось за счет краевых и местных средств Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Жители Тимашевска весной этого года принимали активное участие в голосовании по проектам благоустройства «Формирование комфортной городской среды». За реконструкцию пляжа проголосовали большинство горожан. По словам главы города, финансирование осуществлялось за счет краевых и местных средств, в общей сложности это порядка 30 миллионов рублей.

3 ноября, состоялось открытие благоустроенного городского пляжа. На мероприятии присутствовали депутат ЗСК Евгений Шендрик, глава муниципалитета Андрей Палий, почетные жители Тимашевска и Тимашевского района. Для пришедших на открытие были организованы точки активности: сдача норм ГТО, показательные выступления спортсменов-байдарочников, творческие занятия с малышами.

Для жителей появились детская и спортивная площадки, тренажерная зона, пристань и ротонда с подсветкой. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Уже будущим летом жители и гости города смогут отдохнуть на новом пляже и позагорать на чистом белом песке, привезенном с черноморских карьеров.

– Как таковой пляж актуален, конечно, в летний период. А сейчас сюда можно прийти и посидеть на лавочках у реки, пройти по пирсу, любуясь гладью Кирпилей. Я благодарен каждому, кто принимал участие в строительстве. Особые слова признательности хочу выразить губернатору Вениамину Кондратьеву и его команде за то, что дали нам возможность реконструировать пляж раньше времени, – сказал Николай Панин.