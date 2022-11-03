Транспортники Кубани подарили две машины медикам Донецкой областной больницы

Врач Елена Ханова и один из подаренных кубанцами автомобилей. Фото: общественное движение «Транспортная инициатива».

Сотрудники транспортных предприятий Краснодара и Горячего Ключа собрали деньги на два автомобиля УАЗ для медиков ДНР и отправили их вместе с гуманитарной помощью в госпиталь Горловки.

Надежные, вместительные и неприхотливые «УАЗики» или «буханки» – незаменимые помощники военных медиков в зоне специальной военной операции. Идея подарить две «буханки» врачам родилась во время сбора гуманитарной помощи для жителей новых территорий России и наших бойцов, защищающих их.

Пригнанные с Кубани «УАЗики» помогут спасать жизни. Фото:общественное движение «Транспортная инициатива».

Всего за неделю транспортники собрали деньги и нашли два автомобиля. Сергей и Василий из Краснодара, пожелавшие остаться неизвестными, подарили «буханку» для госпиталя в Горловке.

Больше 200 тысяч рублей на второй «УАЗик» собрали за три дня работники транспортных предприятий Краснодара и Горячего Ключа. Половину суммы внесли руководитель Ассоциации перевозчиков общественного транспорта Краснодара Роберт Даниелян и директора четырех компаний-перевозчиков Владимир Сарана, Григорий Саркисов, Марина Грунская и Андрей Григоренко.

– Вечером «буханку» голубого цвета пригнали в малярный цех Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, а утром следующего дня наши маляры отдали автомобиль для медиков Горловки, выкрашенный в хаки, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе КТТУ. –

Вместе с ней профсоюз предприятия и его директор Андрей Грачев передал в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи.

Сотрудники КТТУ перекрасили «буханку» за одну ночь. Фото: пресс-служба КТТУ.

Вторую «буханку» привели в порядок на средства директор одной из краснодарских компаний-перевозчиков Сергей Пискунов и заместителя председателя Общественной палаты города Виктора Тимофеева. Привезенный на эвакуаторе «УАЗик» отремонтировали и оснастили, как и вторую «буханку», необходимым врачам оборудованием, багажником и лестницей.

На машинах, отправленных военным медикам ДНР, транспортники Краснодара и Горячего Ключа сделали надпись: «Горловке от Кубани». Вместе с гуманитарной помощью: продуктами и вещами, их передали заместителю главного врача Донецкой областной больницы Елене Хановой.