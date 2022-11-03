Потеряла зрение и лапки. В Новороссийске спасают обгоревшую черепаху

Экзотолог из Новороссийска выхаживает Эймонда. Фото предоставлено Алиной Кантемир.

Выжившую при пожаре в Прилагунье в Новороссийске краснокнижную черепаху Никольского выхаживает экзотолог Алина Кантемир: рептилию назвали Эймонд.

Месяц назад «КП»-Кубань» писала о погибших и пострадавших в огне во время пожара на особо охраняемой природной территории в Прилагунье животных.

Трех сильно выживших, но обгоревших краснокнижных черепах Никольского активисты-экологи передали новороссийскому ветеринару и экзотологу Алине Кантемир. Ветврач взялась выхаживать их.

Когда пламя улеглось, экологи обследовали выжженные территории и обнаружили трёх обгоревших, но ещё живых черепах.

Краснокнижная черепаха Никольского, погибшая в пожаре в Прилагунье. Фото: Сергей Стряпухин.

– Каждая из трех рептилий очень пострадала от огня: ожоги верхних и нижних дыхательных путей, глаз, лап и панциря, – рассказала «КП»-Кубань» Алина Кантемир. – Две черепахи погибли в течение двух недель от ожоговой токсемии второй степени, а еще одна до сих пор борется за жизнь в нашей клинике: мы назвали его Эймондом.

Эймонд, хоть и выжил в пожаре в Прилагунье, но лишился одной из лап и глаза: фактически они сгорели в огне, разведенном человеком. В клинике черепахе-самцу делают перевязки и дают антибиотики, всячески выхаживают черепаху.

Алина Кантемир лечит экзотических животных. Фото: соцсети.

– Прогноз в отношении выздоровления Эймонда пока очень осторожный и, к сожалению, скорее плохой, – добавляет Алина Кантемир. – Пока черепаха находится на искусственном питании: мы кормим его через зонд кашей из травяных гранул, предназначенных для питания экзотических домашних животных, вроде варанов и крупных ящериц.