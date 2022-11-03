На Кубани будут платить по 100 тысяч рублей добровольцам спецоперации на Украине

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выплачивать по 100 тысяч рублей не только мобилизованным, но и добровольцам спецоперации на Украине. Заявление об ускорении перечислений он сделал после встречи с президентом Владимиром Путиным.

- На недавней встрече в Сочи Владимир Владимирович Путин оценил нашу работу по помощи мобилизованным и поручил продолжить ее. Сегодня, призванным в рамках частичной мобилизации жителям края, мы выплачиваем по 100 тысяч рублей. Считаю, будет правильным, если такую финансовую поддержку мы окажем и добровольцам, - написал Кондратьев в соцсетях.

Глава региона добавил, что добровольцы тоже отстаивают интересы страны и рискуют жизнями.

- Мы не должны делить защитников Отечества. Что касается сроков выплат — здесь, как и сказал Президент, не должно быть чиновничьей волокиты. Эту работу поручил ускорить, - добавил Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, вводятся дополнительные меры поддержки мобилизованных, добровольцев и их семей:

- на каждого ребенка выплатят по 20 тысяч рублей и организуют бесплатные подарки к Новому году.

- дети, чьи отцы служат в зоне СВО, с 2023 года будут иметь возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани.

- в регионе увеличат единовременную краевую выплату с 30 до 50 тысяч рублей для жителей, которые будут удостоены звания Героя России за выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Напомним, Путин провел рабочую встречу с Кондратьевым в Сочи 1 ноября. Глава региона рассказал об успехах кубанских аграриев, поддержке фермерских хозяйств, развитии виноградарства и виноделия, промышленной сферы и импортозамещении. Кроме этого, президент поставил задачу продолжать поддерживать семьи мобилизованных, в свою очередь губернатор заверил, что это будет одним из приоритетных направлений работы.

О чем еще говорили президент и губернатор Краснодарского края на встрече читайте в полной статьей.