«Краснодар» судится с Международной федерацией футбола. И вот почему

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Прошлой весной «Краснодар» перезагрузился. За неделю он лишился тренера и девяти легионеров. Сперва укатил Даниэль Фарке. Коуч уехал из России вместе со штабом. А на следующий день «быки» объявили об отъезде девяти легионеров. Семь человек приостановили контракты, еще двое – расторгли.

Это стало возможным благодаря ФИФА. Международная федерация футбола разрешила игрокам замораживать соглашения с российскими клубами в одностороннем порядке. Этим правилом и воспользовались легионеры.

Так «Краснодар» остался без лидеров, но сохранил костяк – из выпускников академии. А тренером команды стал Александр Сторожук. Еще пять лет назад он возился с любителями в чемпионате Краснодарского края, а весной привел «быков» к четвертому месту в премьер-лиге.

Причем летом на Кубань вернулись три легионера: Кайо, Джон Кордоба и Кристиан Рамирес. А ФИФА заявила о продлении заморозки – уже до 30 июня 2023 года. Ею воспользовался Гжегож Крыховяк. Летом он вернулся в Краснодар, а в июле укатил в Саудовскую Аравию.

«Краснодар» стал одной из восьми команд премьер-лиги, который оспорил решение Международной федерации футбола. Он уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Отметим, что то же самое сделал и еще один кубанский клуб – «Сочи».