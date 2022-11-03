Губернатор пообещал подарки к Новому году и по 20 тысяч рублей детям мобилизованных жителей Кубани

Подарки раздадут детям перед Новым годом

На Кубани ввели дополнительные меры поддержки мобилизованных и добровольцев. Детям участников спецоперации на Украине губернатор пообещал подарки к Новому году, а также выплаты – по 20 тысяч на каждого ребенка.

– Мы должны финансово поддержать семьи, в которых отцов призвали в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. К Новому году выплатим по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Сейчас эти дети в зоне особого внимания, и их поддержка – важнейший аспект нашей работы, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона также предложил увеличить краевую выплату с 30 до 50 тысяч рублей для жителей региона, кто уже удостоен звания Героя России и кто получит его при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

Кроме этого, по инициативе главы региона на законодательном уровне закрепят первоочередное право за детьми мобилизованных и добровольцев на отдых и оздоровление в санаториях Кубани с 2023 года.

А дети участников СВО, поступившие в этом году в вузы на очные отделения, получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поручил выплачивать по 100 тысяч рублей не только мобилизованным, но и добровольцам спецоперации на Украине. Глава региона поручил ускорить эту работу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что массовые новогодние гулянья и фейерверки отменили на Кубани из-за СВО. Городам и районам Краснодарского края уже дали ряд рекомендаций по подготовке к празднованию Нового года. Известно, что улицы муниципалитетов традиционно украсят тематическими декорациями и световыми конструкциями. Но закупать для этого новые элементы не планируют – украшать муниципалитеты будут прошлогодними атрибутами.