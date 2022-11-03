«Утром забивали холодильник пивом, вечером – опустошали». Легенда ФК «Кубань» вспомнил самый памятный сезон в карьере

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Александр Будаков провел в Краснодаре всего два года. Он стал игроком «Кубани» в 2010-м. Вместе с командой вратарь взял «золото» Первой лиги (второго по силе дивизиона России) и стал легендой желто-зеленых.

В матче 28-го тура против «КАМАЗа» из Набережных Челнов он забил гол. Он стал победным и сделал голкипера звездой. Его удары крутили по ТВ и собирали миллионы просмотров в соцсетях. Болельщики задарили вратаря игрушечными моделями авто ООО «КамАЗ», а его бутсы выставили в музее желто-зеленых.

Спустя полгода Александр Будаков уже дебютировал в премьер-лиге. За сезон он отбегал 20 матчей, пропустил 20 мячей и ушел из «Кубани» – закончился контракт. Пока болельщики ждали продления соглашения, вратарь искал новый клуб. И нашел команду – в Нальчике. Он стал игроком местного «Спартака».

- В Нальчике я получал самые большие в карьере деньги, но уехал оттуда через три месяца, потому что боялся закончить с футболом. Нас стращали, говорили не ходить на улицу. Ну и вот мы утром набивали холодильник пивом, а вечером его опустошали. В предыгровой день поправился немножко — и хорошо. Смотался оттуда как можно быстрее, потому что понимал: в таком режиме я точно закончу с футболом, – рассказал вратарь в интервью Youtube-каналу «Федос».

При этом Будаков отрицает, что выходил на поле пьяным. Максимум, что позволял себе, – несколько бокалов пива за день до игры.

- Я был в Беларуси и за пару-тройку туров до конца уже знал, что перехожу в «Амкар». И я спокойно мог позволить себе за день до игры дать пять, шесть, семь бокалов пива. Утром просыпаешься, тебе не очень, но едешь на игру. Крепкий алкоголь не пью, но пива могу литров 10 за раз выпить, – заключил вратарь.

Отметим, что Александр Будаков уже закончил профессиональную карьеру. Но с футболом не завязал. Он стал игроком любительской медийной команды «Бей Беги», которая принадлежит футболистам «Спартака» Александру Соболеву и Георгию Джикии.