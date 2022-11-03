Польза со вкусом в Абрау-Дюрсо: как красиво отдохнуть душой и телом в ноябре

Фото предоставлены пресс-службой Абрау-Дюрсо

Великолепие природы, физическая активность и ритуалы красоты – это лишь малая часть того, что таит в себе курорт Абрау-Дюрсо. Приглашаем посвятить время себе, как самому близкому человеку. Для вашего удобства, мы составили ТОП-5 активностей, каждая из которых приведет к вн3треннему равновесию и заряду энергией. Но рекомендуем выполнить все пункты – душа и тело скажут вам спасибо.

Пешие маршруты

Исследуем богатую флору и фауну курорта Абрау-Дюрсо, дышим свежим воздухом и устраиваем осеннюю фотосессию. Маршруты проходят через виноградники, смешанные леса с краснокнижными растениями, горные склоны, побережья озера Абрау и Черного моря. Все тропы оснащены удобной системой навигации.

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Фото предоставлены пресс-службой Абрау-Дюрсо

Конный клуб

Общение с животными позволяет почувствовать себя одним целым с окружающим миром. Для этого в Усадьбе «Круглое озеро» открыты конный клуб с мини-зоопарком, где вы сможете покататься на лошадках, познакомиться с носухами, кроликами и козочками. Их можно не только гладить, но и угощать любимыми лакомствами.

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Фото предоставлены пресс-службой Абрау-Дюрсо

Термальная зона

Осень всё увереннее переходит в «холодный» режим. Но это не коснется вас, пока вы в подогреваемом бассейне при отеле «Империал». Особенно хорошо его посещение после хаммама или финской сауны.

Фото предоставлены пресс-службой Абрау-Дюрсо

Банный комплекс

Ощутите, как останавливается время в эколокации «Махново ущелье». Для этого здесь появился современный банный комплекс – купели под открытым небом, легкий пар и зоны отдыха призваны впечатлить самых заядлых любителей бани. Всё это украшает богатство нетронутой природы вокруг.

Фото предоставлены пресс-службой Абрау-Дюрсо

Спа-ритуалы

Что вашей душе угодно: ванны с игристым, султан-массаж, виноградное обертывание? Спа-меню от Champagne-spa предлагает более 40 позиций разнообразных спа-ритуалов, в том числе для детей. Также в продаже вы найдете профессиональные линейки уходовой косметики.