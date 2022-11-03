На дорогах Краснодара образовались пробки в 10 баллов

Перед праздничными выходными Краснодар сковали огромные пробки. Фото: «Яндекс.Пробки».

Перед праздничными выходными Краснодар сковали 10-балльные пробки. Почти во всех районах города стоят огромные заторы. Люди поскорее спешат домой, чтобы провести предстоящие праздники с семьей.

Движение транспорта парализовано вечером 3 ноября. Пробки растянулись на множество кварталов вперед. На некоторых улицах они достигли 10 километров.

- По традиции пробка образовалась на въезд в город через Тургеневский мост. Машины стоят по всей улице Тургенева с переходом на Дзержинского, - стало известно по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы на улицах Суворова и Захарова. Также стоят машины на Кубанской набережной. Проблемы с проездом на улице Красная – от Советской до Офицерской. Автомобили медленно движутся по Шоссе Нефтяников, Коммунаров, Колхозной и Гаврилова.

- Самая большая пробка растянулась по улицам Ставропольской, Бородинской. Также на Трамвайной и Мачуги, - стало известно по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Также пробки на улицах Новороссийской, Селезнева и Северной. Кроме того, на 5 километров растянулся затор на Восточном обходе.

По прогнозу «Яндекс.Карты» загруженность городских дорог снизится до 5 баллов к 20:00.