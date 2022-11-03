Две пары молодоженов из Херсонской области поженились в Анапе. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе поженились две пары молодоженов из Херсонской области. Их союзы заключили в новом Дворце бракосочетания курорта. Официальная церемония состоялась сегодня.

В нашей стране впервые были заключены свадьбы, среди жителей новых регионов России.

- Изначально Даниил и Анна планировали сыграть свадьбу на малой родине. Но они прожили возле моря около трех недель и решили не откладывать создание семьи, - сообщили в Мэрии Анапы.

Друзья молодоженов Александр и Виктория поддержали их идею. Пары вместе обратились в Единый информационный центр. Он находится на территории объекта их временного размещения. Молодым людям помогли организовать свадьбу в кратчайшие сроки.

Новые семьи появились во Дворце бракосочетания. Фото: мэрия Анапы.

Новые семьи навсегда запомнят необычность всего произошедшего и то, что их семьи родились в новом ЗАГСе Анапы.