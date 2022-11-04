Только в объезд: Крымский мост может временно не работать с 7 по 10 ноября

Мост восстановят до конца года.

Крымский мост может временно не работать. О возможных перерывах движения автомобилей предупреждают в Минтрансе России. Ведомство опубликовало сообщение с предупреждением для автовладельцев, которые планируют поездку, пролегающую через Крымский мост.

- С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Минтрансе России. - Связано это с проведением технологических работ.

НА ЗАМЕТКУ

Как проехать

Для движения в министерстве предлагают выбирать альтернативный маршрут. Из Крыма в Ростовскую область можно проехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этим же маршрутом можно воспользоваться и в обратном направлении.

ВАЖНО!

Для автомобилистов действует номер горячей линии, по которому можно уточнить, как работает мост: 8 800-201-56-38.

Губернатор Кубани ранее также напомнил, что на территории края в настоящее время работают специальные накопительные площадки для грузовых автомобилей.

— Перехватывающие стоянки обеспечены всем необходимым, — сказал Вениамин Кондратьев. - Есть пункты обогрева, полевая кухня. Казаки, волонтеры раздают воду и еду тем, кто ожидает очереди в порту «Кавказ», регистрируют пассажиров на паромы.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о том, что строители ведут подготовку к монтажу новых пролетов вместо поврежденных на Крымском мосту. Работа начнется с 5 ноября, а движение по обеим полосам могут запустить уже к 20 декабря.

Напомним, на Крымском мосту утром 8 октября случилось ЧП. На автомобильной дороге взорвался грузовик. Мощная волна задела грузовой поезд. Семь цистерн с топливом начали гореть. В результате ЧП обрушилось полотно трассы. Но, по словам специалистов, все повреждения возможно устранить в короткие сроки.