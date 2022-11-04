С хороводом и песнями. Как прошло открытие первой школы в сочинском микрорайоне Мамайка

В просторные светлые классы уже зашли учащиеся младших классов. Фото: Олег УМАРОВ

Первый звонок прозвучал на Мамайке. Именно в этом сочинском микрорайоне в День народного единства свои двери распахнула школа №19. Долгожданное открытие прошло шумно - с песнями и плясками. А с раннего утра у стен учебного заведения выстроилась очередь из учащихся и их родителей. Все с нетерпением хотели попасть внутрь. Ведь за два года строители возвели уникальное здание, которое выдержит любые капризы природы. А оснащение школы позволило превратить ее в настоящий образовательный комплекс.

Сложная геология не проблема

Микрорайон Мамайка облюбовали еще в советские годы. Но за это время ни одной школы здесь не появилось. Долгое время идеи оставались только на словах. Детям приходилось ездить на автобусе в другой район.

- Мы переехали сюда в 2012 году. Тогда купили квартиру, наш ребенок ходил в детский сад. Обещали построить школу, но были какие-то проблемы, - рассказывает жительница Мамайки Марина Свиридова. - В итоге дочь ходила в школу №7, добираться до которой нам было очень тяжело. Путь не близкий, а у нее вторая смена, после которой еще занятия по танцам. В итоге домой она приходила уставшая уже поздно вечером. Конечно, очень рада, что открылась, наконец, школа в нашем микрорайоне.

Сдвинуть с мертвой точки ситуацию смог глава Сочи Алексей Копайгородский.

Вот так школа выглядит с высоты птичьего полета.

– Микрорайон нуждается в разгрузке, своя школа здесь крайне необходима. И мы сделаем все возможное, что она была построена, - говорил градоначальник еще два года назад, а теперь он стоит на стадионе и открывает учебное заведение для юных сочинцев.

Участок, на котором началась стройка, очень сложный по геологии и рельефу. Дело в том, что перепад высот составляет 35 метров, а расчетная сейсмичность – 8-9 баллов. Летом 2022 года на стройплощадке из-за обильных дождей активизировались оползни. Но со всеми этими сложностями удалось справиться. Важную роль сыграло скрупулезное проектирование.

Школа вмещает в себя 800 учащихся. Фото: администрации Сочи.

- Для обеспечения безопасности объекта пришлось дополнительно построить две стабилизационные стены на сорока сваях, - рассказывают в администрации Сочи. - Всего же смонтировано около 700 свай.

Учебное заведение сдали с опережением

Масштабы школы поражают - помещения рассчитаны на 800 учащихся. На участке площадью три гектара расположились восемь учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания и спортивный хаб. А, чтобы попасть из одного здания в другое, дети и педагоги будут использовать переходные галереи.

Гостей встречали хлебом-солью. Фото: Олег УМАРОВ

Работы на объекте шли практически без перерыва. Количество бригад строителей увеличили. Трудились они сразу в несколько смен. По проекту закончить строительство школы должны были в декабре 2022 года. Но сдать школу удалось раньше.

- По вашему поручению, Вениамин Иванович, ускорили темпы. На объекте в три смены трудились около шестисот строителей. И вот - школа построена. Ее особенность – в этническом разнообразии, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Здесь будут учиться дети 68 национальностей. Поэтому мы торжественно открываем самую многонациональную школу в Краснодарском крае в День народного единства.

Торжественная линейка прошла на новом стадионе школы. Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, руководит школой Владимир Сидоркин. Он - победитель краевого конкурса «Лучший директор Кубани-2021».

- На сегодняшний день сформирован список желающих обучаться в новой школе, - пояснил директор школы. - В нем 800 юных сочинцев из разных районов города, в том числе 126 первоклассников.

Учащиеся рассказывают стихи. Фото: Олег УМАРОВ

На 2022-2023 учебный год предполагается комплектование параллелей школы с 1 по 8 классы.

Компьютерные классы оснащены по последнему слову техники. Фото: Олег УМАРОВ

Книги, шахматы и шпаги

Грызть гранит науки учащиеся этой школы смогут без особых усилий. Ведь все условия для ребят созданы. Так, работает библиотека с выходом в интернет и просторным книгохранилищем. На полках - 30 тысяч книг, в том числе учебники.

В просторные светлые классы уже зашли учащиеся младших классов. Фото: Олег УМАРОВ

- В школе также будут реализованы проекты дополнительного образования «Шахматы в школе», «Самбо в школе», «Фехтование» и два основных профильных направления для ранней профориентации школьников, - поясняют в сочинской мэрии.

Отдельный блок построен для начальных классов. Здесь расположены учебные кабинеты, игровые комнаты. При этом абсолютно все классы оборудованы современными интерактивными досками и компьютерами.

Актовый зал рассчитан на 300 мест, оснащен световым и звуковым оборудованием. А в медблоке принимают логопед, терапевт, психолог, есть даже стоматологический кабинет и пункт вакцинации.

Для учащихся будет работать даже стоматологический кабинет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Учащиеся будут заниматься 10 видами спорта, в том числе такими популярными, как футбол, баскетбол, гимнастика, тхэквондо.

- Для игровых видов спорта построен большой спортивный зал. На открытом воздухе создан спортивный хаб. Здесь есть стадион, полоса препятствий, - говорят в сочинской администрации. - Построены площадка для игровых видов спорта, беговая дорожка, тренажерный комплекс.

НА ЗАМЕТКУ

Не учиться, а отдыхать

Кстати, в летний период восьмой корпус будет превращаться в оздоровительный круглосуточный лагерь.

Учиться с видом на море - что может быть прекраснее! Фото: Олег УМАРОВ

- На каждом этаже здесь оборудован душ, а учебные кабинеты будут переоборудоваться в спальные комнаты, - рассказывают в администрации школы. - С территории есть свой выход на специально оборудованный детский пляж.

Одновременно отдыхать смогут 100 школьников.