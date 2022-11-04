Шествие с иконой и концерт с любовью к Родине. Как на Кубани отмечают День народного единства

День народного единства объединил тысячи людей на Кубани. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особый праздник для тысяч кубанцев - День народного единства. Его отмечают вот уже 17 лет. В Краснодарском крае бок о бок проживают представители свыше 140 национальностей и народов. И, конечно, их единение - основа, на которой строится благополучие региона. Потому на Кубани праздник отмечали с размахом.

В Краснодаре организовали большой концерт. Для жителей и гостей кубанской столицы выступают ведущие коллективы Кубани.

- Специальный гость - мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии, - сказали в администрации края.

На праздник многие люди приходили с детьми.

В Сочи прошел патриотический флешмоб. Сотни горожан собрались на площади Флага и встретили праздник под гимн России. А после началась патриотическая акция. Участники флешмоба выстроились в хештег «МЫВМЕСТЕ» и окрасили его в цвет российского триколора.

- Сочи – один из самых многонациональных городов нашей страны, - говорят в администрации Сочи. - Здесь живут и трудятся люди более 100 различных национальностей.

4 ноября также связано с церковным праздником - Казанской Божьей Матери. Она — одна из самых почитаемых. С этим Образом народное в 1612-м шло к Москве. Сегодня икона была в руках участников крестного хода в Ейске. Шествие возглавил епископ Ейский и Тимашевский Павел.

В Павловском районе жители устроили крестный ход - их не остановил даже дождь.

Крестный ход прошел и в станице Павловской. Верующие прошли от Свято-Успенского храма к памятнику Святому первоверховному апостолу Павлу. Здесь православные совершили молебен.

Так, в Кореновском районе прошли патриотические акции. Продолжая традиции военной поэзии, здесь читали современные стихи.

- У памятника матери работала площадка «Солдатским матерям посвящается», - рассказали организаторы. - Кореновские поэты и библиотекари читали стихи, посвященные матерям военнослужащих и мобилизованных.

В Кореновском районе бойцам российской армии свои послания написали дети. Совсем скоро они отправятся на передовую.

А еще в Кореновске писали письма бойцам российской армии. Всего собрали более 500 посланий. Их авторы - учащиеся детских школ искусств, юные читатели библиотек, участники клубных формирований Домов культуры.

Кроме того, была проведена акция «Все для Победы». На улицах Кореновска устроили сбор помощи для участников спецоперации.

Десятки людей подходят к волонтерам, которые организовали сбор для участников-спецоперации, - своих не бросаем!

В Лабинском районе на площади развернули свои выставки творческие кружки и клубные формирования.

- Тема Кубани и любви к Родине - главная. Хлебосольные столы с кубанскими угощениями и концертные номера подчеркнули атмосферу праздника, - рассказали в администрации района. - Символ единства жителей района – большое лоскутное одеяло, где все желающие смогли написать свои имена.

В Ейске устроили концерт "В единстве наша сила". О любви к Отечеству артисты рассказывали по-разному. Кто-то - в русском вальсе, а кто-то - в народной песне.

В Ейске устроили концерт "В единстве наша сила".

Подготовили выступления и в Апшеронском районе. Здесь проходят концерты, посвященные празднованию Дня народного единства.Творческие коллективы с концертными номерами выступают перед сотнями горожан.

Красочный концерт с песнями о любви к Родине устроили и в Апшеронском районе.

В Крымском районе прошел фестиваль национальных культур «В семье единой». В нем приняли участие сельские поселения района, город Крымск и национальные диаспоры муниципалитета.

Не остался в стороне и Туапсе. Школьники города стали участниками фестиваля национальных культур «Радуга друзей», а также конкурс «Народов много - страна одна!». Кроме того, в Туапсе провели конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», на котором стихотворения звучали на разных языках, и патриотический фестиваль «Своих не бросаем». К празднику также приурочили также велогонку, соревнования по вольной борьбе.

Фестиваль национальных культур - возможность познакомиться с традициями и обычаями разных народов.

- На центральной площади работает выставка национальных культур – адыгской, армянской, казачьей и русской. Здесь представлены обычаи, народные костюмы, рукоделие, предметы быта, - рассказали в администрации города.

Увенчает праздник концерт народно-эстрадного ансамбля песни и танцев «Жар-птица» из Краснодара.

КСТАТИ

1000 человек стали участниками «Хоровода дружбы» в Анапе

После массового исполнения гимна России участники большого хоровода, взявшись за руки, сплотились вокруг карты страны. Ее уже обновили и включили недавно присоединенные территории.

Многие были одеты в национальные костюмы, в одежду, раскрашенную в цвета триколора, и несли флаги России.

- Хоровод стал символом единения и сплоченности, дружбы и взаимопомощи между всеми народами и регионами нашей страны, - рассказали в мэрии Анапы.