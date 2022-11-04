День народного единства отметили более 16 тысяч жителей Краснодара

Зрители пришли с российскими флагами и воздушными шарами цвета триколор.

Вся Россия вот уже 17 лет отмечает День народного единства 4 ноября. Для кубанцев это особый праздник. Более 16 тысяч жителей Краснодара пришли на площадь Пушкина с российскими флагами и воздушными шарами цвета триколор.

Гуляние на Пушкинской площади начались в 11:00 часов. Фото: администрация Краснодара

На сцене выступали творческие коллективы учреждений культуры Краснодарского края. По традиции Кубанский казачий хор исполнил композицию «Ратная слава России». В мероприятии участвовал и мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии.

По традиции Кубанский казачьи хор исполнил композицию «Ратная слава России». Фото: администрация Краснодара

- Наша история знает многие подобные страницы, когда народ поднимался на защиту родного государства, родной земли. Наши победители не знали различий, ни национальных, ни религиозных, ни сословных, ни по должности или по чину. Сегодня мы тоже должны объединиться, встать на защиту исторической правды, - заявил ректор КГИК, председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края Сергей Зенгин.

Выступали творческие коллективы Кубани. Фото: администрация Краснодара

Гуляния на Пушкинской площади начались в 11:00. Территорию украсили флагами России и Кубани. Для всех жителей и туристов работали праздничные тематические площадки и интерактивные зоны. На площади даже работала ярмарка, где продавались товары кубанских производителей с национальным колоритом. Во всех парках Краснодара проходил патриотический фестиваль #ВместеСильнее.

На сцене выступали творческие коллективы учреждений культуры Краснодарского края. Фото: администрация Краснодара

А на Казачьей площади открылась выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Рядом с библиотекой имени Александра Пушкина кубанцы могли посмотреть на национальные костюмы и музыкальные инструменты. Здесь также были представлены изделия традиционных народных промыслов и старинные предметы быта различных народов.

Более 16 тысяч жителей Краснодара пришли на площадь Пушкина. Фото: администрация Краснодара

Кстати, для спортсменов тоже нашлось занятие. Возле здания краевого суда можно было сдать нормы ГТО. А в зоне молодежной активности проходили выступления по паркуру, брейкингу, воркауту.

4 ноября также связано с церковным праздником - иконы Казанской Божьей Матери. Она — одна из самых почитаемых. В лучах чудотворного образа ополчение освободило Москву от польских интервентов. В бой вместе с иконой Казанской Божьей Матери шли Петр I, Михаил Кутузов и Георгий Жуков.

- Только когда мы сложены в единый кулак, мы сможем противостоять мировому злу. С праздником, дорогие земляки. Победа будет за нами! - уверил заместитель начальника учебного центра подготовки добровольцев Олег Орехов.

Площадь украсили флагами России и Кубани. Фото: администрация Краснодара

В День народного единства в Краснодаре состоится акция «Ночь искусств». Присоединиться к ней можно до 22:00.

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