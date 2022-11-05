Стали известны подробности дела о теракте на Крымском мосту

Пятеро подозреваемых посажены под арест

Стало известно, что один из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года Владимир Злоба вел совместный бизнес с другим подозреваемым Романом Соломко в Одессе. Об этом сообщил его партнер по бизнесу Игорь Лайко.

Вместе они вывозили и сбывали зерно из Херсонской области, а до начала спецоперации они торговали зерном из Одессы вместе с Романом Соломко. Такие данные приводит "РИА Новости".

Оттуда же, из Одессы, взрывное устройство якобы попало в Армавир. Здесь потом загружалась взорванная на мосту фура.

Ранее суд оставил под арестом пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Они заключены под стражу до 8 декабря.

Напомним, утром 8 октября красный тягач, зарегистрированный на 26-летнего Самира Юсубова, проехал через все кордоны с мощной взрывчаткой в кузове к Крымскому мосту.

Она сдетонировала именно в тот момент, когда водитель поравнялся с железнодорожной частью моста, где стояли цистерны с горючим. Машина с водителем внутри разлетелась на кусочки, спровоцировав взрыв цистерн. Часть автодорожного полотна рухнула в море. Погибли, по уточненным данным, пятеро из легковушки, ехавшие следом за тягачом.

С этого момента Крымский мост закрыт для движения грузовиков, легковой транспорт там пустили спустя сутки. Железнодорожное движение по Крымскому мосту наладили через несколько часов после взрыва.

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