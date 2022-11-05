Мгла накрыла Краснодар

Туман в Краснодаре

В Краснодаре продолжается сезон туманов. Дневные температуры отличаются от ночных на десятки градусов.

- Из-за перепадов температур происходит сильная конденсация воздуха, - сообщают синоптики. - Влажность высокая.

Туманы опасны для тех, кто выезжает на дороги Краснодарского края ранним утром. Именно в это время фиксируется максимальная плотность тумана.

Водителей просят включать особый противотуманный режим освещения фар.

- Скорость на дороге не должна превышать разрешенную, двигаться необходимо в строгом соответствии с правилами дорожного движения. Нельзя допускать обгон и выезд на встречную полосу. Это может быть крайне опасно, - уточняют в УГИБДД по краю.

Кроме того, в ближайшие двое суток, 6 и 7 ноября метеослужбы прогнозируют мокрый снег и дожди.

- Снег и дожди будут кратковременными, в основном в предгорьях и в горах. Однако это уже показатель общей тенденции погоды. Это уже не переходный период из лета в осень. Это настоящая осень, - подтверждают в краснодарском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью не поднимется выше 3…8 градусов, в предгорных районах края 0…+5 градусов. А днем составит 9…14 градусов.

На Черноморском побережье сильных дождей больше не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до 14…19 градусов.

В Новороссийске метеослужбы прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду.