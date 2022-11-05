Наш ответ австралийским пожарным. Спасатели в Адыгее записали свое огненное видео

Пожарные из Адыгеи тоже записали яркое промо. Фото: скриншот видео МЧС Адыгеи

Австралийские пожарные покорили весь мир, когда снялись для календаря в 2018 году. Они оголили свои накаченные торсы на фоне бушующего огня и не только. Популярность этих кадров была настолько велика, что выпуск календарей с сексуальной фотосъемкой стал традицией. Более того, этих кадров ждут каждый год. И этот - не исключение. Отважные красавцы позировали для 2023 с котятами. И это уже был удар под дых для поклонниц.

Адыгейские спасатели решили не отставать от заморских коллег. Правда, чтобы покорить сердца, они решили не раздеваться, а наоборот, надеть на себя всю имеющуюся в арсенале амуницию. Во всем этом, наверняка тяжеловесном, снаряжении нужно было продемонстрировать свою ловкость. Получилось весьма артистично.

- МЧС Адыгеи желает всем добрых и спокойных выходных. Ну а мы, как и прежде, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году на страже вашей безопасности, - подписали они свой ролик.

Ждем, что его просматриваемость, если не затмит популярность австралийцев, то хотя бы поконкурирует с нею.