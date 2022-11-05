Яркий финал Международной 31-ой Геленджикской регаты

Фото: пресс-служба ВФПС

На побережье Краснодарского края 29 октября стартовала Международная 31-я Геленджикская регата. Соревнования продолжались в напряженной борьбе вплоть до 3 ноября. Заключительный день гонок был насыщенным. Спортсмены вышли на финишную прямую, ожидали завершения работы судейской бригады и протестового комитета. Финалом дня стала яркая церемония чествования победителей и участников соревнований. Более 130 человек стали призерами самой массовой регаты в России.

Фото: пресс-служба ВФПС

Регата проводилась в 13 дисциплинах, три из которых являются олимпийскими. Возраст яхтсменов составлял от 9 до 23 лет.

На протяжении шести дней яхтсмены соревновались между собой за звание лучшего. Во все дни гонок лидеры оставались на своих местах. Но при этом борьба была очень плотной и напряженной. Каждый из участников мог оказаться на пьедестале почета.

Фото: пресс-служба ВФПС

К слову, в 2022 году регата собрала рекордное число гонщиков: 867 яхтсменов из 6 стран. Спортсмены приехали из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Также выступали яхтсмены из 28 регионов России.

Фото: пресс-служба ВФПС

- А 30 лет назад начиналось все со 132-х участников. И за это время их количество увеличилось почти в семь раз! - с гордостью и со слезами счастья на глазах, вспоминает человек-легенда, основатель Геленджикской регаты Юрий Дегтярев, - Но как тогда, много лет назад, так и сейчас, сердце замирает от радости и гордости глядя на воспитанников регаты за штурвалом.

Дегтярев Юрий Игнатьевич, основатель регаты. Фото: пресс-служба ВФПС

Первый день соревнований, 29 октября, начался по плану - флот вышел на старт ровно в 13:00 часов. Однако спортсмены боролись не только между собой, но и со стихией. На курорте разбушевалось море и поднялся сильный ветер. В связи с этим организаторам пришлось сократить одну гонку. Прохождение зеленой дистанции заменили на желтую.

Фото: пресс-служба ВФПС

- Во всех классах прошло по три гонки. Но представители класса Луч-мини, к сожалению, были направлены на берег - не успели, солнце садилось, а мы можем быть на воде только до 17:30 часов. В целом был плодотворный день с хорошим ветром до 13 узлов, - вспомнил второй день гонок судья Владимир Комель.

Третий гоночный день состоялся 31 октября. Соревнования приурочили к Международному Дню Черного моря. Организаторы решили порадовать спортсменов в честь праздника. При помощи компьютерной программы удалось провести лотерею, основанную на принципе случайных чисел. Не менее 100 гонщиков получили памятные подарки от партнеров федерации.

Фото: пресс-служба ВФПС

- Мы не боимся новых задач и рассчитываем прийти в Геленджике через пару лет к цифре в 1500 спортсменов. Но это задача комплексная: школы в регионах, тренерский состав, обеспечение матчастью. Также предстоит улучшить, обновить, расширить, сделать современной инфраструктуру, которая уже есть. Это звенья большого процесса, - отметил исполнительный директор ВФПС Павел Соболев.

Директор ВФПС Соболев Павел Александрович. Фото: пресс-служба ВФПС

В четвертый день Международной 31-ой Геленджикской регаты температуры воздуха значительно понизилась. Но это не помешало флоту выйти в море в назначенное время. Спортсменам снова пришлось бороться с ветром. Порывы были нестабильными как по силе, так и по направлению.

Фото: пресс-служба ВФПС

А в пятый и шестой дни погода в Геленджике радовала. Яхтсмены успели откататься и показать все, на что они способны. Последние дни гонки стали непредсказуемыми в турнирной таблице. Отстающие в начале яхтсмены смогли реабилитироваться под конец регаты.

Фото: пресс-служба ВФПС

- Только в одном из классов в самый последний день гонки сменился лидер. Одно единственное очко отделило победителя от серебряного призера. Все примерно понимали пул лидеров и представляли, кто может занять первое место. Но это всегда непредсказуемо, особенно в таких тяжелых погодных условиях, которые здесь были, - заявил главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта Сочи Алексей Ганженко.

В Геленджике 3 ноября прошло торжественное мероприятие награждения яхтсменов. Церемонию вручения медалей и призов провели исполнительный директор ВФПС Павел Соболев, главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта города Сочи Алексей Ганженко, президент Федерации парусного спорта города-курорта Геленджик Денис Грибанов, российский яхтсмен-олимпиец Сергей Комиссаров, исполнительный директор «ИнвестГрупп-Апарт» (комплекс «Сады морей») Александр Тулин, спортивный директор парусного клуба Tenzor Мария Фролова, президент Черноморской Ассоциации развития яхтенного туризма и спорта Константин Муругов.

Президент Федерации парусного спорта город-курорт Геленджик Грибанов Денис Белянович, главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта города Сочи Ганженко Алексей Викторович, исполнительный директор ВФПС Соболев Павел Александрович.Фото: пресс

По традиции, вручать достойные награды стали с самых маленьких участников. Несмотря на то, что детям от 9 до 12 лет, они выходили в одно море со взрослыми. Смело можно сказать, что начинающие яхтсмены соревновались наравне с профессионалами. Первые места забрали 10-летняя Анастасия Донцова и 11-летний Иван Кузин.

- Я уже много раз участвовала в соревнованиях. У меня побед - не сосчитать. Около восьми раз я забирала первые места. В этот раз мне все понравилось. Правда, иногда был слабый ветер, но у меня все получалось. А когда были сильные порывы, то я начинала работать парусом и выходила на знак первая, - поделилась впечатлениями обладательница золотой медали Анастасия Донцова.

Анастасия Донцова. Фото: пресс-служба ВФПС

Несмотря на свой юный возраст, будущая олимпийская чемпионка восемь раз забирала первые места. А серебряные и бронзовые медали сосчитать невозможно. Не отстает от Анастасии Донцовой и Иван Кузин. Однако яхтсмену ветер показался очень слабым.

- Этим летом я выиграл шесть первых мест и одно третье. В этот раз мне не хватило сильного ветра. Для кого-то, наверное, были какие-то сильные порывы, но для меня - нет, - уверил Иван Кузин.

Иван Кузин. Фото: пресс-служба ВФПС

Стоит сказать, что в этом году Всероссийская федерация парусного спорта проходит под эгидой знаковой юбилейной даты – 110-ти лет с момента основания. Российский парусный гоночный союз был учрежден в 1912 году, когда адмирал Иван Григорович подписал Устав новой спортивной общественной организации.

Фото: пресс-служба ВФПС

Кстати, юношеское соревнование «Геленджикская регата» по традиции проводится каждый год в конце октября – начале ноября в Геленджике. Соревнования организуют уже более 30 лет. Первая регата проходила в далеком 1990-м году. Несмотря на такое длительное время существования Геленджикской регаты, впервые она получила международный статус в этом году.

- Благодаря поддержке Олимпийского комитета России мы получили статус Международной регаты. Мы смогли пригласить пять стран. Наши коллеги отозвались и приехали с удовольствием. Для нас это, действительно, знаковое событие. 31-я Геленджикская регата и вдруг она стала Международной, - с нескрываемой гордостью рассказал исполнительный директор ВФПС Павел Соболев. - Это даст сильный толчок нашему развитию и тесному сотрудничеству с соседними странами. На данный момент, активно разговариваем с Китаем.

Фото: пресс-служба ВФПС

Участники соревнований получили памятные призы от интернет-магазина «Рундук», поставщика яхтенных канатов SailRopes, московского яхт-клуба Tenzor Sailing Club, компании «Мобиле Групп» и поставщика одежды «ВнешТрейдСервис ЛТД».

Организаторами соревнований выступили - Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС), федерация парусного спорта Краснодарского края (ФПС КК), федерация парусного спорта города-курорта Геленджик.

Фото: пресс-служба ВФПС

Подробнее с результатами соревнований можно ознакомиться здесь.

Последние новости парусного спорта здесь. Генеральный спонсор Международной 31-й Геленджикской регаты - Олимпийский комитет России.