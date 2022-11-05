Кристина Орбакайте шокировала публику на концерте в Сочи провокацией в образе Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте выступала на концерте в Сочи Фото: Борис КУДРЯВОВ

Про эмиграцию Кристины Орбакайте из России говорят не меньше, чем об отъезде ее матери из страны. В сентябре она пропустила похороны Бориса Моисеева, несмотря на почти дочернюю к нему близость. Публика уже не ждала увидеть ее в России.

Артистка давно замужем за бизнесменом из Штатов Михаилом Земцовым, там живет и учится ее дочь Клава. И на родину она чаще всего ездит только ради концертов. Она не упускает возможность заработать.

Пересуды последних месяцев по поводу громких высказываний Аллы Пугачевой она никак не комментировала. И продолжила гастролировать в РФ.

Однако на концерте в Сочи Кристина вышла на сцену как раз в образе матери, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

Певица намеренно надела серебряный балахон с бахромой, который традиционно ассоциировался с любимым сценическим нарядом Аллы Пугачевой. И сымитировала неповторимую манеру исполнения Примадонны. Она прошлась по залу, артистично размахивая руками, как это обычно делает Алла.

К слову, зрители захлебнулись от восторга, реагируя на очевидное сходство. Реакция зала в очередной раз доказала, что Алла Пугачева по-прежнему самая популярная певица страны.