ФК «Краснодар» лишил победы собственный игрок. Как так вышло

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» борется за медали чемпионата России. После 16 туров «быки» идут на седьмой строчке в премьер-лиге. Они на 14 баллов отстают от лидирующего «Зенита», на восемь – от «Спартака» и на четыре – от ЦСКА. То есть шансы на медали у черно-зеленых есть. Главное – не транжирить очки. Об этом заявил Александр Сторожук.

После игры с «Факелом» (3:3) в 16-м туре тренер был в бешенстве. По ходу матча его команда упустила преимущества в два мяча и не забила пенальти. По словам специалиста, эпизод с 11-метровым стал переломным в игре.

- Это очередная игра, где мы попросту транжирим очки. Можно что угодно говорить, но забивай четвертый мяч и было бы все понятно, – заявил мужчина в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Хотя и при 3:1 надо сохранять концентрацию и отрабатывать во всех эпизодах.

За 90 минут «Краснодар» пробил два пенальти. Первый уверенно реализовал Михайло Баняц. Он должен был исполнять и второй удар. Но на 67-й минуте к точке подошел Кристиан Рамирес.

- Мы разберемся, почему. Должен был бить Михайло. В раздевалке разберемся, по горячим следам не стал ничего говорить, – добавил специалист.

Также он отметил, что безнаказанным эквадорец не останется. Пока неизвестно, ждут ли защитника финансовые санкции. Но наказание будет. Какое, станет известно в ближайшее время.

Отметим, что Михайло Баняц стал штатным исполнителем пенальти прошлым летом. Тогда травму получил Джон Кордоба, а Гжегож Крыховяк уехал в аренду в чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что ничья с «Факелом» продлила безвыигрышную серию «Краснодара» до двух туров. Ранее «быки» уступили «Зениту» (0:1).