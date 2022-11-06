Футболисты «Краснодара» и «Кубани» установили рекорд России

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Молодежная футбольная лига – турнир относительно новый. Во всяком случае, в нынешнем виде. Начиная с сезона-2020/21, она объединяет 16 молодежных команд клубов премьер-лиги и 4-х – участников Юношеской футбольной лиги.

Всего – 20 коллективов. Они делятся на две группы. В каждой определяют участников плей-офф.

Молодежка «Кубани» – дебютант турнира и крепкий середняк группы «В». За победу она не борется, но стабильно отнимает очки у лидеров. После 17 туров желто-зеленые идут на шестой строчке с 24 баллами, «Краснодар» – на второй. У него 32 балла.

Причем «быки» увеличили отрыв уже в дерби. Перед ним он составлял пять очков. И в случае победы «Кубань» могла догнать соседей. Но не получилось: «Краснодар» победил – 1:0. А заодно установил рекорд лиги – по посещаемости.

Молодежное дерби собрало 4095 зрителей. Это лучший показатель в истории турнира.

«Перед началом матча у стадиона академии «Краснодара» была организована развлекательная программа и открыты центры фанатской подготовки: станция рисования плакатов, фотозона, аквагримеры, барберы, конкурсная программа с ведущим», – сообщали в РФС.

Отметим, что прошла игра на стадион второй команды «Краснодара».

- Была принципиальная игра: один город, две команды. Очень приятно было видеть столько болельщиков как с нашей стороны, так и со стороны «Кубани». Они нас гнали вперед. Атмосфера – просто сказка, нам очень повезло, – добавил голкипер «быков» Даниил Голиков.