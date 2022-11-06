Пьяный водитель устроил гонки с полицейскими на Кубани и протаранил отбойник

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Вместо спорткара – «Лада Гранта», вместо Брайана О'Коннера – 52-летний Сан Саныч из станицы Старовеличковской. Неизвестно, мечтал ли мужчина о карьере гонщика. Но заезд с полицейскими он устроил. И даже стал звездой соцсетей. Его сравнили с Домиником Торетто, главным героем франшизы «Форсаж».

Только актер гонял по Лос-Анджелесу и Лондону, а Сан Саныч – по станице Калининской. Отсутствие декораций мужчину не смущали, как и промилле в крови. Готовился к гонке герой с бутылкой водки. Но не учел, что садиться за рулем в таком виде нельзя.

Понял это, когда увидел экипаж ДПС. На требования об остановке дал по газам. И порвал колесо. «Ладу» занесло, и на полной скорости она протаранила отбойник. Из авто мужчину буквально вынимали. Стоять на ногах он не мог, мешал алкоголь.

- Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе во время медосвидетельствования составило 1,2 мг/л, сам водитель не пострадал, – рассказали «КП» – Кубань».

Отмечается, что в отношении местного жителя составили 4 административных протокола. А машину героя отправили на спецстоянку. Вероятно, забирать легковушку будут друзья или родные нарушителя. Сам он за руль вернется явно не скоро.