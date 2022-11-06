Первый леопард Центра восстановления в Сочи готовится к переезду в зоопарк

Свое имя самец получил в честь знаменитой горы на Западном Кавказе. Фото: пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе

В Сочи начали подготавливать самого первого леопарда, который появился в Центре восстановления на Кавказе, к переезду в зоологический парк. Фишт вместе со своей сестрой Викторией родился 12 июля 2013 года. За девять лет жизни в Центре леопарды прошли программу подготовки к жизни в дикой природе и стали хорошими охотниками.

Фишт и Виктория с самого детства знали толк в мясных деликатесах. Они показывали прекрасные навыки в охоте и быстро адаптировались в новой среде. Однако в дикую природу Фишта так и не выпустили. Специалисты постарались исключить вероятность близкородственного скрещивания.

- Одной из первых особей, отправившихся на волю в Кавказский биосферный заповедник, стала его сестра Виктория. Вот почему сейчас он учится светским манерам и собирает чемоданы для переезда в зоологический парк, - рассказали в пресс-службе Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Специалисты Центра уверены, что Фишт любезно предоставит квадратные метры своего вольера для совместного проживания фазанам и перепелкам. Леопард не разменивается на мелкую добычу и не станет нападать на птиц.

К слову, Фишт и Виктория были самыми первыми котятами в Центре. Их родители - португальская пара леопардов Задиг и Андреа. Свое имя самец получил в честь знаменитой горы на Западном Кавказе. «Фишт» в переводе с адыгского означает «седоглавый».

А самка получила имя Виктория в честь будущих побед олимпийской сборной России на XXII Зимних играх.

Ранее сообщалось, что в Сочи показали первую охоту котят из Центра восстановления леопарда. Как только малышам Тереку и Рицу исполнилось три месяца, специалисты начали прививать им охотничьи инстинкты.