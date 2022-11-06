Синоптики огорошили прогнозом погоды на будущую неделю в Краснодарском крае

Синоптики огорошили прогнозом на будущую неделю в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима не за горами. Синоптики обещали первые заморозки еще две недели назад. Но прогнозы не сбылись. Напротив, столбики термометров показывали рекордные значения, причем плюсовые.

Воздух в Краснодарском крае прогревался до плюс 20-25 градусов. И держалась такая погода не один день. Но синоптики убеждены, что скоро на Кубани ударят первые морозы.

Так резко похолодает в горных районах. Буквально за пару часов столбики термометров «сбросят» не один десяток градусов. Если днем значения будут плюсовыми, то уже ночью – минусовыми.

- Температура воздуха опустится до минус пяти градусов, – рассказали «КП» – Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также похолодание ожидается и в центральной части Кубани, но без заморозков. Средняя температура воздуха ночью опустится до 2-3 градусов.

- Но уже днем ожидается потепление. В Краснодаре воздух прогреется до плюс 8 градусов, на побережье Черного моря – до плюс 16-и, – добавляют синоптики.

Также на Кубани сохранится туман. Он ожидается уже утром в понедельник, 7 ноября. А вместе с ним придет и ураганный ветер.

- Скорость ветра северо-восточного направления при порывах составит 15-17 метров в секунду, на побережье Черного моря – до 20-и, в Новороссийске – до 24-х, – заключают эксперты.

Ожидается, что такая погода продержится на Кубани как минимум два дня – до 10-го ноября. Только шквалистый ветер разгуляется еще в Анапе и Геленджике. Причем он будет сопровождаться потеплением до плюс 18-20 градусов.