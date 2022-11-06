Причины обрушения балкона в жилом доме в Сочи 6 ноября 2022

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Был щелчок, и балкон посыпался, – так описывали падение очевидцы. Они наблюдали за происходящим в метрах от трагедии.

По словам людей, обрушение заняло доли секунды. Они даже не успели поднять глаза, как лоджия рухнула вместе с людьми.

Трагедия унесла жизни двух человек. По предварительной информации, жертвами стали 60-летний мужчина и 40-летняя женщина. Они были на балконе.

Еще три человека пострадали. У одного диагностирован перелом позвоночника. На месте на улице Донской уже работают спасатели и следователи.

- Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что здание было возведено в 1958 году. Но оно не было аварийным. Поэтому причины трагедии пока неизвестны. Сейчас их устанавливают специалисты.