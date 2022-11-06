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Происшествия6 ноября 2022 18:00

Видео обрушения балкона в жилом доме в Сочи 6 ноября 2022

Трагедия унесла жизни двух человек
Алексей ГУК
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Общежитию на улице Донской в Сочи больше 50 лет. Его возвели еще в 1958 году. Несмотря на солидный возраст, здание не было аварийным.

Что случилось со строением в воскресенье, 6 ноября, еще предстоит узнать специалистам. Они уже работают на месте трагедии.

Вечером здесь рухнул балкон. Случилось это, когда на лоджию вышли четыре человека. Двое погибли сразу, еще двое пострадали.

- Один человек находится в тяжелом состоянии, – заявили в оперштабе региона.

Сейчас за его жизнь борются врачи. По словам очевидцев, у него диагностировали перелом позвоночника.

На месте уже работает оперштаб. Его развернули по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского. Возглавил штаб заместитель главы курорта Вадим Снегирев.

Точные причины трагедии еще неизвестны. На месте уже работают следственная группа и спасатели. Они выясняют, что могло послужить причиной обрушения дома.

ЧППроисшествия: ЧП