«Машина была битком»: На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек из легковушки, включая ребенка

Фото: t.me/mvd_23

Вечером 19 февраля случилось ДТП на федеральной трассе в Горячем Ключе. Там столкнулись минивэн «Тойота» и грузовой автомобиль «Ситрак». В микроавтобусе в момент аварии находились восемь человек, все они госпитализированы.

Фото: t.me/mvd_23

- Полицейские проводят проверку по факту ДТП с восьмью пострадавшими. По предварительным данным, водитель легковушки, не выдержал безопасный интервал с впереди идущим грузовиком и допустил столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/mvd_23

Очевидцы случившегося сообщают, что легковая машина была полная и, предварительно, никто из пассажиров не был пристегнут.

Фото: t.me/mvd_23

Известно, что в результате ДТП в больницу попали восемь пассажиров «Тойоты», в том числе водитель и 12-летняя девочка. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото: t.me/mvd_23

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре медики службы скорой помощи пожаловались, что чудом не потеряли пациента после того, как их машину заблокировали в одном из дворов.