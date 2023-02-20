На трассе А-147 в Туапсинском районе оползень разрушил часть дорожного полотна

Федеральные дорожники огородили место обрушения. Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

Синоптики и спасатели предупреждали о возможных чрезвычайных ситуациях после дождей еще с пятницы, 17 февраля. Штормовое предупреждение было объявлено сразу в десятках районов Кубани. Ливни продолжали заливать регион все выходные, а ветер только усиливался. МЧС сообщило о подтоплениях и подъеме уровня рек до опасных отметок в двух районах Кубани из-за непогоды.

Больше всего пострадал Туапсинский район. 19 февраля дома стояли в воде, на дорогах - камнепад, а опору моста размыло.

Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

На этом ЧП не закончились. В ночь на 20 февраля сошел оползень на трассе рядом с поселком Дедеркой Туапсинского района. Это произошло на выезде из Сочи. Оползень разрушил часть дорожного полотна на участке км 70+570 - 70+620.

- Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

На месте работают 11 специалисты и четыре единицы спецтехники. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, движение нижнего слоя грунта продолжается. Водителей просят быть внимательными.

- Специалисты управления принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет, - заключили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».