В Краснодаре отметят масленицу с 22 до 26 февраля Фото: Иван Макеев

Сегодня началась масленичная неделя. Традиционно, этот праздник отмечают массовыми гуляниями. Он проходит очень шумно, с песнями и танцами. Также в последний день принято сжигать чучело – в честь наступления весны.

В Краснодаре решили начать отмечать праздник перед длинными выходными. С 22 февраля на Пушкинской площади откроется масленичный базар. Все желающие смогут попробовать блины с разными начинками, покататься на аттракционах и послушать концерты народных коллективов.

Масленица в Краснодаре 22-26 февраля 2023: полная программа мероприятий

- До 26 февраля с 10:00 до 22:00 на площади будут работать торговые лавки с фермерскими продуктами. Также откроют ресторанный дворик, луна-парк и детские развлечения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

25 и 26 февраля с 16:00 можно стать зрителем концерта «Проводы русской зимы» народных коллективов и групп. Он пройдет с массовым перетягиванием каната, большим хороводом, народными играми и забавами.

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- На базаре будут проходить «масленичные танцы» под современные форматы фольклорной музыки. На ярмарке можно будет купить мясные деликатесы, ягоды, кедровые орехи, колбасные изделия, соления, оливки, гриб. Также будет продаваться астраханская вяленая и копченая рыба, крафтовый сыр, рыба Камчатки, молочная продукция от кубанских производителей, специи и острые соусы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В праздничные выходные для детей и взрослых будут работать аттракционы и карусели в луна-парке. Все желающие смогут прокатиться на детском паровозике, «манеже», «горке» и «автодроме». Для самых смелых откроют экстремальные аттракционы. Это «Цепочка на высоте 15 м», центрифуга и «Extreme». Все карусели будут открыты до 8 марта.

В Краснодаре на Пушкинской площади откроется масленичная ярмарка

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