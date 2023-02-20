Разливы рек не закончились. Стихия обрушится на Краснодарский край с новой силой

Разливы рек и оползни угрожают Кубани. Фото: t.me/adm_gorkluch

В Краснодарском крае продолжают идти дожди. Накануне, 19 февраля, ливни спровоцировали разливы рек и оползни. Синоптики отмечают, что на этом погодные аномалии не закончились – стихия обрушится с новой силой.

- На Кубани продлили штормовое предупреждение до 22 февраля. С 20 до 22 февраля в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, грозой и сильным ветром до 20-25 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Кроме этого, сохраняется опасность поднятия уровня воды в реках. Реки могут выйти из берегов в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, Апшеронском, Белореченском и Мостовском районах, а также в Геленджике и Туапсинском районе, - добавили синоптики.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, особенно в предгорных местностях, - возможно налипание снега и гололед.

Надвигающуюся непогоду метеорологи характеризуют как опасное явление. Жителей и гостей Кубани просят без необходимости не выходить из дома.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что два района Краснодарского края настигло стихийное бедствие. Уровень воды в реках поднялся до неблагоприятных отметок в Горячем Ключе и Туапсинском районе.

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