Искореженные машины парализовали движение на Крымском мосту. Подробности массового ДТП с тремя погибшими

Фото: t.me/mvdCrimea82

Утром 20 февраля на Крымском мосту произошло смертельное ДТП, погибли три человека.

- Авария случилась около 7:35 на подъезде к аркам со стороны Крыма. На трассе столкнулись три автомобиля. Три человека скончались на месте, один госпитализирован с травмами, - сообщили в ГУ МВД по Республике Крым.

Фото: t.me/mvdCrimea82

По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2112 ехал со стороны Крыма в Краснодарский край, на мосту выехал на встречку и влетел в Hyundai Starex, за рулем которого был 53-летний мужчина. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106.

Фото: t.me/mvdCrimea82

В ДТП погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112 - 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водитель автомобиля Hyundai Starex доставлен в больницу. Водитель и пассажиры ВАЗ-2106 не пострадали.

Фото: t.me/mvdCrimea82

Движение по Крымскому мосту ограничивали на несколько часов. Из-за аварии были перекрыты все полосы. В настоящее время искореженные машины убрали, транспорт пустили в прежнем режиме.

- Движение перекрывалось с 7:35 до 10:50, - сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/mvdCrimea82

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Фото: t.me/mvdCrimea82

- После восстановления движения по Крымскому мосту на автоподходах зафиксировано небольшое скопление автомобилей со стороны Краснодарского края и Республики Крым, время ожидания до 2 часов, - добавили в ФКУ Упрдор Тамань.