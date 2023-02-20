«Как СВО закончится, объедем всех лично». Бойцы на передовой поблагодарили за гумпомощь жителей Кубани

Геннадий Архангельский с бойцом в зоне СВО. Фото: arkhangelfront

Геннадий Архангельский из Новороссийска ездит в зону спецоперации уже не первый месяц. С начала боевых действий таких командировок у него было 30! Сначала возил гуманитарные грузы. А потом открыл два цеха по производству печей, кошек и инженерного оборудования. В его мастерских производят вещи, которые помогают и спасают солдат за «ленточкой». Сейчас там активно готовят окопные свечи.

Все нужное для бойцов мужчина грузит по нескольким машинам и несколько раз в месяц отвозит бойцам. Основное направление, куда Архангельский добирается, - это Херсонская область. Там служат новороссийские ребята, которым он перевозит посылки из дома. В последнюю встречу Геннадий привез запчасти, бензопилы, газовые баллончики, инструменты, строительный материал и даже 13 гитар – для поднятия боевого духа.

- В последний раз мы посетили 12 точек. Раньше работали по запросам ребят, но теперь с опытом я уже знаю, что нужно и везу больше, чем они просят. На каждое подразделение выгружаем около 10-15 коробок, - рассказал «КП» - Кубань» руководитель народного фронт «Архангел» Геннадий Архангельский.

Коробки с гуманитарным грузом переданы бойцам. Фото: arkhangelfront

Передача груза идет через командиров. Среди офицеров много жителей Краснодарского края. Лейтенант с позывным Друид из Новороссийска с благодарностью принимает очередной груз. Теперь у бойцов будет оборудование, мед и лекарства.

- Как СВО закончится, объедем всех лично. Спасибо большое, мы видим, что вся страна помогает, не только наши родные и близкие, - отметил боец.

Энергичный Геннадий Архангельский вновь собирается в путь. Он поедет в зону СВО 21 февраля и пробудет там несколько дней. Солдатам и офицерам передадут поздравления с Днем защитника Отечества, а еще 4 тонны гуманитарки. Для них приготовили 10 тысяч окопных свечей для обогрева и приготовления пищи.

- Еще нужны влажные салфетки, пальчиковые батарейки, стропы, жгуты, перчатки, булавки, трубы разведчика, кабели, камеры видеонаблюдения, лески и многое другое. Сбор у нас открыт постоянно, - говорит доброволец.

КАК ПОМОЧЬ ГРУППЕ НАРОДНЫЙ ФРОНТ «АРХАНГЕЛ»

Привести груз в штаб «Архангел» по адресу Новороссийск, ул.Кутузовская, 117 или на базу «Народного Фронт» в с. Гайдук.

Поддержать гуманитарные сборы и выезды можно, перечислив любую посильную сумму.

4274275206826272 Сбер ( получатель - Геннадий Евгеньевич А.).

Перевод возможен через любой банк или по номеру телефона 89887699699.