Изрезал ножом и облил кипятком. 17-летнего подростка на Кубани отправили в тюрьму на четыре года за пьяное покушение на убийство

Суд огласил приговор

Суд в Горячем Ключе огласил приговор 17-летнему подростку. Его обвиняли в покушении на убийство великовозрастного своего собутыльника. Только явка с повинной позволила смягчить правосудие.

- Все произошло 2 ноября 2022 года около 10 часов вечера в квартире поселка Первомайского по улице Терешковой, 14а. Молодой человек распивал спиртное вместе со своим 52-летним соседом. Но что-то пошло не так, они поссорились и подросток нанес мужчине не менее 15 ударов кухонным ножом по туловищу. А после того, как оппонент упал на пол продолжил наносить удары руками и ногами по голове и туловищу, затем облил его кипятком, причинив тем самым тяжкий вред здоровью в виде ранений и термических ожогов туловища, - рассказали детали уголовного дела в прокуратуре Краснодарского края.

К счастью для подростка, его жертва выжила.

- Врачи-реаниматологи спасли мужчину ценой невероятных усилий, - гласят материалы дела.

Иначе приговор суда был бы более суровым.

- Подсудимый признал вину в полном объеме, обратился с явкой с повинной. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В качестве смягчающего наказание обстоятельства помимо несовершеннолетнего возраста подсудимого и явки с повинной судом признано противоправное поведение потерпевшего, который проявлял агрессию и оскорблял подростка, - уточнили в прокуратуре Краснодарского края.

В итоге парня отправили на 4 года в воспитательную колонию.