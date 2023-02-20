Педофила-рецидивиста поймали. Повторный срок в 15 с половиной лет строгача за секс с 13-летней девочкой получил житель Кубани

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор жителю Новопокровского района за половую связь с несовершеннолетней. Мужчине назначили 15,5 года тюрьмы за неоднократный секс с 13-летней девочкой. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, 25-летний мужчина был знаком с 13-летней школьницей. Зная ее возраст и грозящую ответственность, с февраля по март 2022 года он не раз вступал с ней в половую связь. Причем все происходило по обоюдному согласию.

Когда все вскрылось, выяснилось, что мужчину уже судили за аналогичное преступление. Ранее он уже вступал в половую связь с девочкой, которая не достигла 16-летнего возраста.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Известно, что подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с общением с несовершеннолетними на 10 лет, с ограничением свободы на срок 6 месяцев, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

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